最難觀賞行星現蹤 水星10/30東大距 別錯過

水星東大距三十日傍晚西南方可見。 （台北天文館提供）

記者孫曜樟∕台北報導

太陽系中最靠近太陽的水星，將於十月三十日來到「東大距」位置，這是今年最後一次水星東大距。台北天文館表示，當天水星位於太陽東側，日落後將現身於西南方低空，與太陽的角距可達二十三點九度，亮度約為負零點一等，觀賞時間相當有限。由於水星軌道離太陽較近，大多時候都被強烈日光掩蓋，只有在「大距」前後的日出前或日落後短暫時間內適合觀賞。

台北天文館指出，水星東大距時，水星位於太陽東側，與太陽的角距達到最大，在太陽西沉後現身於西方低空，是一年中少數適合觀賞水星的佳機。觀賞機會不限於東大距當天，前後數日黃昏時分都有機會搜尋到水星身影。

十月三十日當天，日落後可於西南方低空找到水星，十七時三十分時其仰角約十度，但至十八時左右將降至五度，隨後即沒入地平線。由於觀賞時間相當有限，建議民眾選擇西南方視野開闊無遮蔽處觀賞，建議使用雙筒望遠鏡輔助搜尋。若透過天文望遠鏡放大，還可看出水星如弦月般的外觀。

除水星東大距外，在前後傍晚的西方天空，還可見到其他亮星與水星相伴。在水星右側約五度處的一點五等紅色亮星是火星；而天蠍座一等亮星心宿二在水星左上方約九度，也呈現紅色。在暮色漸暗的天空中，這幾顆亮星共同構成一幅特別的天際景觀。