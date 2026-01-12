「最難訂的米其林三星」傳來台展店舉辦試吃會！日航飯店打臉

被譽為「最難訂的米其林三星」的日本頂級壽司店「鮨 さいとう」傳出來台展店，警方研判是詐騙訊息。 圖：翻攝自Tabelog

[Newtalk新聞] 被譽為「最難訂的米其林三星」的日本頂級壽司店「鮨 さいとう」，近日社群平台上出現來台展店消息，並要在高雄日航酒店舉辦試吃會，更附上報名連結，但日航酒店澄清沒有這項活動，貼文經警方研判可能是為騙取個資。

日本頂級壽司店「鮨さいとう」（Sushi Saito）連續蟬連米其林三星殊榮，更是日本Tabelog壽司項目第一，由於店內座位少相當難訂位，甚至東京本店已不再接受新客預約，被稱為「最難訂的米其林三星」。

網友在社群平台PO文指出，「鮨さいとう」將來台展店，不僅落腳高雄還會在日航飯店舉辦試吃體驗活動，主要目的在於要了解台灣的市場反饋，活動當日費用全免，名額只有30人，同時貼文附上報名連結。

但日航飯店指出，並未有這項活動，更沒有提供相關場地，凡是飯店舉辦的活動都會在社群或官方網站公布活動細節，業者也呼籲民眾一定要多小心。警方研判，飯店已否認有相關試菜活動，這應該是詐騙訊息，目的是在騙取個資，請民眾勿輕信落入陷阱。

