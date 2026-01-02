「最難訂自助餐」開放3月訂位！滿滿人潮「現場」排隊

桃園台茂店新開的自助餐廳，昨天開放預定3月份的用餐。（圖／東森新聞）





桃園台茂店新開的自助餐廳，昨天開放預定3月份的用餐，有民眾發現大家不是上網訂位而是到場排隊。

有人就不解，為何不在網路上操作，難道在家裡舒舒服服的不好嗎，但就有人說是因為現在網路系統根本已經爆滿，直接排說不定比較快。

滿滿人潮在紅龍內等待，有的滑手機，有的左顧右盼已經快沒耐心，他們為的就是這間高檔自助餐廳。

網紅蓋瑞叔叔：「號稱最難訂的自助餐廳，終於開幕啦。」肥美海鮮煎得恰到好處的牛排，每一道都讓人看了口水直流。

廣告 廣告

高檔自助餐廳在桃園開設新分店，1月1號大家現場，為的就是排3月份訂位，排隊人潮根本看不到盡頭，路過民眾忍不住拍下。

有人不解怎麼不用網路訂位，要實際到場土法煉鋼，則有網友回應疑似是訂位系統根本已經癱瘓，一開放就秒殺，電話不是打不進去，就是打進去卻立刻斷線。

也讓這家號稱全台最難訂BUFFET，大家還沒吃到就熱烈討論。

更多東森新聞報導

紫南宮「元旦發錢母」萬人排隊！還搭帳蓬夜宿

東森陪你跨年／粉絲不畏風雨漏夜排隊 只為一睹她風采

獨家／台中辦畫博「進場亂」連2天排隊塞爆 若恐攻難逃

