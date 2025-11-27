最難選的不是台南、高雄！蔡正元認3縣市「韓國瑜來也沒用」：開始就困難重重
藍綠白全力備戰2026大選，國民黨在主席鄭麗文的帶領下積極布局的同時，立法院長韓國瑜也被視為「藍營最強母雞」，前立委蔡正元指出，韓國瑜確實是國內政治人物「口才最好」的人選，但以2026縣市議員選舉來說，韓國瑜的政治魅力卻沒有太多發揮空間。蔡正元進一步點名宜蘭縣、新竹縣以及嘉義市，將會是2026的「艱困選區」之一。
文化大學廣告系教授鈕則勳直言，韓國瑜將是國民黨在2026大選的最大母雞，甚至比台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕更具造勢能力；對此蔡正元在《鄭亦真辣晚報》節目中表示，韓國瑜確實是高手中的高手，但單以地方選舉來說，韓國瑜的幽默感和政治魅力，用途卻相對沒那麼大。
蔡正元解釋，地方選舉跟立委選舉不一樣，韓國瑜作為立法院長，理所當然可以在立委選舉擔任母雞，但以地方選舉來說「縣市首長才是母雞」；蔡正元進一步說明，畢竟每個議員都有各自的地盤，且每個縣市的狀況也不盡相同。
談到2026大選，蔡正元提醒「國民黨不要認為是理所當然」，雖然有部分縣市可以贏得輕鬆，但像宜蘭縣、新竹縣、嘉義市這些地方，卻可能「一開始就困難重重」；蔡正元強調，國民黨這盤棋一定要下好，因為國民黨2026如果沒選好，就會連帶影響到2028大選，反觀民進黨如果2026失利，卻不一定會左右到2028選情，「國民黨只要地方選舉輸了，中央一定輸」。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...FTNN新聞網 ・ 1 天前
影/稱2026藍營不是沒風險 蔡正元點名4縣市：換新人地方不能大意
距離2026九合一選舉僅剩1年時間，其中縣市長部分，民進黨選對會日前已先後提名台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣的人選，另外新北市長部分，也確定徵召立委蘇巧慧。至於國民黨方面，縣市長是否要藍白合，各界都在關注，對此，前立委蔡正元提醒，國民黨不是沒風險，尤其要換新人的地方不能大意，特別他點名嘉義市和宜蘭縣，另外還有雲林縣和彰化縣，只要是換新人的地方也不能大意。中天新聞網 ・ 1 天前
備戰2026！他示警國民黨：這4縣市有隱憂
[NOWnews今日新聞]距離2026年九合一選舉僅剩約1年，民進黨的選對會已先後提名多個縣市人選，包括台中市、嘉義市、宜蘭縣和台東縣，其中新北市長確定徵召立委蘇巧慧參選。相較之下，國民黨方面是否與民...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
北市長人選難產？傳綠高層徵詢 名嘴爆聽到「他」就跳過？
論壇中心／董思旻報導有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，今天曝光民進黨台北市長互比式民調，五位潛在參選人中，綠委王世堅領先第一，吳怡農位居第二名，但他表示自己最有底氣突破綠營基本盤，喊話台北市艱困選區，提名不能像過去憑感覺。面對台北市長選舉，民進黨目前僅吳怡農積極爭取，而黨內民調穩居第一的王世堅，則表態沒有意願，反而推薦行政院副院長鄭麗君。對此，資深媒體人邱明玉在《台灣最前線》節目中爆料，民進黨高層有對外徵詢意見，選對會也有提到「鄭麗君」，但問題卡在關稅談判進行中，且本人似乎無意要選，另外有人推薦疾管署長「羅一鈞」，又傳出先前要將他列為不分區立委時，遭到對方強烈拒絕，恐怕對市長選舉更沒興趣。關鍵在於，當高層聽到「王世堅」的名字時，反應卻是直接略過，邱明玉表示，除了王世堅沒意願外，可能高層對他的表現也有顧慮，目前台北市這局來說還是難產。原文出處：台北市長人選難產？傳綠高層各方徵詢 邱明玉：聽到「王世堅」直接略過？ 更多民視新聞報導民調居冠「挑戰蔣萬安」？王世堅震撼表態了：「她」才是最強人選真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回民調出爐支持度第一 王世堅「不會爭取、也不奢望」：一日市長就夠了民視影音 ・ 11 小時前
不甩李四川？傳黃國昌執意選新北到底 蘇巧慧無奈回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導媒體報導，外傳無論在國民黨是否禮讓或給予合作的空間下，民眾黨主席黃國昌已決定參選新北市長到底，恐與有望披上藍袍出征的台北市副市長李四川，形成藍綠白「三腳督」的對決。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（26）日無奈回應，「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見，但我從要參選、被提名開始，其實就朝著『一對一』的選戰來進行準備」。今日下午2時48分，民進黨在中執會後召開新北市長、苗栗縣長提名記者會，包含身兼黨主席的總統賴清德、民進黨秘書長徐國勇、蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安及多位中執委等黨公職出席，記者會則由黨發言人吳崢主持，兩位候選人並於會後接受媒體聯訪。記者提問，您剛剛提到與其他的候選人很不同，國民黨、民眾黨在新北的布局尚未確定，有媒體報導提及，不管國民黨有無禮讓、合作，黃國昌與民眾黨已決定要選到底，會不會最後真的是「三腳督」或「一對一」對決？對此，蘇巧慧表示，「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見，我確實很在意自己的步調，我從要參選、被提名開始，其實就朝著『一對一』的選戰來進行準備，所以任何充實自己條件、想像評估外在環境也好，我們都是以『一個對手』這樣子的選戰來做準備」。她強調，未來不管對手是誰，任何黨有什麼樣的變化，她與團隊都還是會照著自己的步調持續前進。原文出處：快新聞／不甩李四川？傳黃國昌執意選新北到底 蘇巧慧無奈回應了 更多民視新聞報導黃國昌「合照高市辦公桌」！他列「2觀點」籲日小心1事館長「蛋捲店」歇業！四叉貓發文：店面全清空香港世紀大火！爆炸聲不斷 4死3傷多人受困民視影音 ・ 18 小時前
真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回
即時中心／高睿鴻報導不久前公開表態，有意代表民進黨出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，近日持續展現旺盛企圖心；今（26）天他再召開記者會，指出自己在幾位潛力人選當中，民調僅落後綠委王世堅，但領先綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前綠營秘書長林右昌。而由於王已多次公開表態無意參選，因此吳怡農有自信，自己就是極佳人選。對此，先前也陸續傳出可能參選的綠委吳思瑤、沈伯洋等人，今早都出面回應了。吳怡農於記者會上指出，他個人的不分黨派支持度為11.3%，落後王世堅的33%；但也領先沈伯洋8.6%、鄭麗君5.9%、林右昌2.8%。不僅如此，若只考慮「綠營支持者」族群，王世堅的支持度為22.7％、吳怡農則是20.3％，故後者指出，自己對同黨支持者也有號召力，且差距僅2.4個百分點，落在誤差範圍內。而之前外界盛傳，可能也有機會挑戰台北市長的沈伯洋，早上受訪時僅低調說：「我覺得，只要我們能利用自己的方式，推出最強人選，最終就一定可以說服自己的支持者；至於最後怎麼說服中間選民，那就是另一回事」。他接著坦言道，台北市確實是比較艱困的選區，但其實自己曾在大罷免期間，看到很多「非綠選民」都有出來投票。沈伯洋說，若審視投票數字，其實大概有「10%至15%的藍白選民投下同意罷免」。因此，縱使吳怡農強調，自己可獲得綠營支持者相挺，但沈仍提醒，能否爭取這些藍白及中間選民，也是重要的事情；而這就有賴於完好的整合，若能辦到，對民進黨來說就不會有太大的問題。民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）吳思瑤則開玩笑說：「還好我沒被列入民調！因為我已經多次表達沒意願參選，我的戰場在立法院！」。她接著肯定，吳怡農對於選台北市長一事，確實展現強大企圖心與熱情，也必須正面肯定他對於參選投注的用心；無論是很多選舉宣傳、拜訪基層、政策闡述等努力，自己都相當支持。吳思瑤接著說，其實吳怡農今天公布民調，也是再次他想參選的雄心壯志；他想證明自己在台北市的潛在候選人當中，肯定是具有競爭力的。她續指，吳怡農可能也是想藉由民調，自證一路以來的努力及付出，已經開始獲得市民肯定、並證明自己真的有競爭力；「我想應該是這樣的意涵！透過民調，為自己的努力、能力、跟自己的市政願景，去做背書及推廣，這些也確實是合適的方法」，吳思瑤說。民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）但接著，吳思瑤也話鋒一轉，提醒道，民進黨選對會辦理徵召作業時，民調只是其中一項參考依據，同時也會有其他多項的考量。她說：「會是一個綜合決定，怡農想要promote、推廣自己當然OK，但還是要尊重選對會、以及黨內同仁的拍板定奪」。不過，吳思瑤還是再次肯定，吳怡農希望獲勝的決心；「民進黨人未來不管誰會出線，都要像怡農一要，展現出這種非常旺盛的參選意圖！」，她說。原文出處：快新聞／真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回 更多民視新聞報導南市府怒了！烏樹林火警竟遭扯「故意放火」陰謀論 7點聲明曝光黃國昌喊「柯老大」！詹凌瑀酸：柯文哲是蹲苦牢的「精神領袖」台商進軍非洲市場 林佳龍：將在史瓦帝尼打造「台灣產業創新園區」民視影音 ・ 1 天前
綠2026選將就位 新北推蘇巧慧.苗栗派陳品安上陣
政治中心／綜合報導民進黨中執會，今天通過新一波2026縣市首長提名，新北市長由立委蘇巧慧上陣，苗栗縣長則推派縣議員陳品安出戰，另一頭，國民黨中常會今天也通過提名特別辦法，針對國民黨、民眾黨合作成立工作小組、進行對接，不過名嘴陳揮文諷刺想靠藍白合重回執政，國民黨沒出席、民眾黨沒誠信。「縣市好人才，團結拚未來。」拳眼朝前高呼口號，民進黨中執會通過新一波2026縣市首長提名，新北市由立委蘇巧慧掛帥，苗栗縣則由縣議員陳品安上陣。民進黨主席賴清德宣布新北市長與苗栗縣長提名人選。（圖／民視新聞）民進黨主席 賴清德：「她們分別在北部跟中部披掛上陣，可是她們具備了許多相同的特點，她們都是台大高材生畢業，都是律師，都有很好的學經歷，她們都深報理想跟抱負。」民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「我們確實得到國會15度優秀立委的認證，也得到地方鄉親讓我三次連任的機會，這一切的成績讓我在地方開始有了自己的品牌，我現在是"慧慧慧"，會做事的團隊。」蘇巧慧對自己在國會的成績很有信心，然而不管是新北還是苗栗都不好選，該如何突破艱困選區，蘇巧慧這樣看。民進黨新北市長參選人 蘇巧慧：「陳品安和鍾東錦，兩個品牌差異還不夠大嗎，我和其他可能的候選人間的差異，我認為也是巨大的，我們的策略就是非常公開坦白，非常的勤奮，只有這樣，我想政治沒有第二條捷徑。」民進黨苗栗縣長參選人 陳品安：「身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安、更幸福的苗栗，這是我們身為爸爸媽媽的責任。」綠營戰將陸續就位，藍營卻還卡在怎麼與民眾黨合作。國民黨主席鄭麗文表示將與民眾黨對接，討論縣市首長提名。（圖／民視新聞）國民黨主席 鄭麗文：「通過選舉的特別辦法，我們會成立中央提名的選舉審核委員會，兩黨的合作也會成立工作小組，我們這邊有對接，根據不同縣市提名，來進行跟對方的討論。」資深媒體人 陳揮文：「國民黨想要靠藍白合重返執政，國民黨就是王世堅 高嘉瑜唱的沒出息，國民黨就是沒出息，那民眾黨呢?民眾黨就是沒誠信。」繼2024大選後藍白再談合作，能真心合作或是各自算計，大家都在看。原文出處：民進黨2026選將就位 新北推蘇巧慧、苗栗派陳品安上陣 更多民視新聞報導鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了賴清德明主持第6次健康台灣會議 將揭示長照3.0升級重點傅崐萁告「踹桌害血壓升高」 張峻回嗆：災民的事絕不沉默民視影音 ・ 21 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
NBA》勇士一哥Curry右大腿挫傷將接受核磁共振檢查 總教練Kerr：「希望他能恢復地快一點」
NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 2 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 23 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 8 小時前
過度「清淡早餐」恐引膽結石！醫揭危害：血糖如雲霄飛車
過度執行「早餐吃得清淡」這種飲食習慣可能對身體造成嚴重傷害，可能導致油脂、蛋白質及多種營養素攝取不足，進而引發膽結石、肌少症、免疫功能危機，甚至造成血糖劇烈波動。中天新聞網 ・ 51 分鐘前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前