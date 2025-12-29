最靠海角頭的史詩之旅 東港「崙仔頂角」特展揭秘迎王信仰

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

屏東縣王船文化館再掀東港迎王文化熱潮！眾所矚目的《七角頭系列特展（二）崙仔頂角-步步祈福運自轉》已於上月隆重開展。這場展覽不僅深入探討東港七角頭之一「崙仔頂角」的歷史脈絡與在地精神，更以創新的沉浸式體驗，帶領觀眾走進這個「最靠海角頭」的生命故事。

活動主視覺（圖／翻攝自屏東縣王船文化館專頁）

王船文化館自去年底開館至今，已累積突破百萬人次參觀，是推廣「屏東迎王」民俗文化的重要基石。東港迎王的「七角頭轎班」肩負迎王爺、遶境等重大職責，是世代傳承的在地文化火種。本次展覽的主角「崙仔頂角」，在即將到來的2027丁未正科年迎王大典中，將擔任關鍵的「中軍府」職位。文化處表示，特展從2024甲辰正科年王船文化館啟用後便開始規劃，延續首部曲「頂頭角」的精彩，將展覽空間打造成一場跨越時空的歷史之旅。

過蓮花七星橋（圖／翻攝自屏東縣王船文化館專頁）

展覽入口別出心裁，以鎮海宮象徵「希望」的漁網藻井作為引導，現場重現了鎮海宮極具代表性的「過蓮花七星橋」祭改儀式動線。觀眾可親身體驗「入龍喉、出虎口」的儀式過程，在步行中領悟民俗信仰中驅邪、祈福的深層意義。

展覽畫面（圖／翻攝自屏東縣王船文化館專頁）

透過珍貴的歷史碑記、變遷的地圖以及深度的田野訪談，特展細膩地勾勒出崙仔頂角在面對海嘯遷村、鎮海宮火災重建等重大變故時，神明與信眾如何相互扶持、展現堅韌生命力的歷程。

值得一提的是，鎮海宮的建築美學巧妙地將海洋意象融入其中，將傳統漁村生活轉化為獨特的地方美學。此外，展覽也集結了多項難得一見的鎮海宮珍貴文物，包括擁有近六十年歷史的銅鐘、精緻的木雕王馬與馬伕、祭改儀式使用的刑具爺器具，以及乩身龍裙袖兜等多組廟宇木雕。展期至115年（2026年）3月15日，歡迎有興趣的民眾可以多多把握！

