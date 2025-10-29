最靠近太陽的行星現蹤！ 把握今年最後一次水星東大距

（圖／臺北天文館提供）





臺北天文館表示，太陽系行星中最靠近太陽的水星，將於10月30日來到「東大距」位置，這也是今年最後一次水星東大距。由於水星軌道離太陽較近，因此大多時候都被強烈的日光掩蓋，只有在「大距」前後的日出前或日落後短暫時間內適合觀賞。

天文館指出，水星東大距時，位於太陽東側，與太陽的角距達到最大，在太陽西沉後現身於西方低空，是一年中少數適合觀賞水星的佳機，不過並不限於東大距當天，前後數日的黃昏時分都有機會搜尋到其身影。10月30日當天，水星與太陽的角距可達23.9度，亮度約為 -0.1等，日落後可於西南方低空找到它；17時30分時其仰角約10度，但至18時左右將降至5度，隨後即沒入地平線，因此觀賞時間相當有限，可選擇西南方視野開闊無遮蔽處觀賞，由於天空亮度影響，建議使用雙筒望遠鏡輔助搜尋，若透過天文望遠鏡放大，還可看出其如弦月般的外觀，十分特別。

此外，在水星東大距前後傍晚的西方天空，還可見到其他亮星與水星相伴，在其右側約5度處的1.5等紅色亮星是火星；而天蠍座1等亮星心宿二在水星左上方約9度，也為紅色。在暮色漸暗的天空中，這幾顆亮星共同構成一幅特別的天際景觀，是攝影與觀星者不可錯過的美景。

天文館說，由於適合觀賞的時間非常有限，因此水星又有「最難觀賞行星」之稱，錯過這次，要等到12月8日的西大距才再有適合觀賞機會，不過得早起，才能在日出前看見其身影。

