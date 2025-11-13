「最頂人妻」韓籍女神來了！魅惑「魔笛舞」原創就是她 金海莉辣暈球迷
娛樂中心／綜合報導
韓籍啦啦隊女神金海莉（김해리） 外型豔麗的她憑藉性感自信的舞姿與高挑美腿席捲廣大粉絲們，她更是爆紅神曲〈魔笛舞〉的編舞設計人！本季她加盟 PLG聯盟桃園璞園領航猿啦啦隊 Pilots Crew震撼台灣籃壇，首次亮相便以高挑曲線與魅惑舞步掀起球迷暴動，她更是超紅神曲〈魔笛舞〉的原創人。
金海莉現年25歲，出身南韓釜山，畢業於「南韓國際大學 K-pop 明星專業學系」。最初她並非啦啦隊出身，而是以女團 LIPBUBBLE成員身份在演藝圈出道，擔任副唱兼領舞。團體解散後原計畫發行個人單曲，恰逢疫情爆發導致工作停擺，讓她一度陷入迷茫。
直到金海莉某次觀賞棒球賽時，被現場熱血氛圍感染，她毅然轉向啦啦隊舞台，展開全新人生篇章。2019年金海莉正式加入韓職球隊KT Wiz（巫師隊）啦啦隊，以亮眼外型與極具舞感的表演一戰成名。隨後她跨足籃球、排球、足球甚至手球等不同領域的應援舞台，累積豐富經驗。
然而金海莉年紀輕輕便步入婚姻，因此獲封「最頂人妻啦啦隊」，卻不減她的高人氣。當然除了身為舞台焦點，金海莉同時是多支韓國應援舞的編舞設計師，最具代表性的就是橫掃韓台兩地的超辣神曲〈魔笛舞〉（Flute Dance）。這支舞曲以魔性旋律搭配撩人舞步，各大球場及社群平台掀起模仿熱潮，金海莉親自演繹的版本，更被粉絲公認「原汁原味最正宗」稱她是「看一眼就忘不掉的存在」。
如今跨海加盟桃園璞園領航猿啦啦隊 Pilots Crew，將韓式性感與台灣應援文化完美融合。她首次登場時，身穿亮橘隊服、舞動間流露致命魅力，讓現場觀眾全場尖叫。許多球迷直呼：「看她跳舞就像在看MV現場版！」、「魔笛舞本尊降臨。」
