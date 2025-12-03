最頂牛仔褲爆紅！櫃姐賣到手軟 大票人讚2優勢：整年都耐穿

EDWIN揭曉年度神褲，其中「迦績褲」（左）銷售稱冠，本季則新推工裝丹寧褲、彎刀丹寧褲等。（EDWIN提供／朱世凱台北傳真）

牛仔褲向來是台灣人穿搭基本款，機能丹寧風潮更是流行趨勢，也讓潮牌業者持續鑽研出更強褲款，就有丹寧品牌分享銷售排行，表示多數消費者都看重彈性、修身，最愛「穿久會上癮」的感受，更曝光資深櫃姐都大推的熱銷款式，直言有消費者一試穿就立刻買下。

EDWIN公布2025年度丹寧褲款亮點榜單，其中「360°全方位彈力中直筒褲」穩居年度冠軍，尤其是30至55歲通勤族與生活族群最愛，特色為超彈布料提供長時間穿著的舒適度，中直筒版型不挑身形、修飾性高，不少人每年都會固定補貨；而年度話題熱銷款為「RED LABEL 365 溫控丹寧中腰錐形褲」，除了製作上融入永續理念外，該系列還搭載冬暖夏涼的溫控丹寧機能，在褲款中展現強勢的成長力道，就連資深櫃姐也私心大讚，許多消費者回饋舒適耐穿，堪稱一年四季都好穿。

廣告 廣告

Levi’s Performance Warm機能保暖丹寧攻上熱銷排行榜。（Levi‘s提供／朱世凱台北傳真）

Levi’s熱賣單品推薦「514™男款低腰直筒丹寧牛仔褲」，為穿搭提供舒適彈性，也能隨性展現率性個性；同樣占據官網熱銷榜單的還有「Performance Warm 保暖丹寧褲」系列，不只擁有絕佳親膚性，能有恆溫保暖效果，天熱穿也涼爽，更可抗異味，是值得入手的耐穿褲款。

更多中時新聞網報導

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

AADC億元療法納健保 罕病童現生機

工作滿檔遇女兒生病 王茉聿嘆當父母不容易