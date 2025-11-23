最順利的一天！盧比歐會晤烏克蘭官員 和平計畫取得巨大進展

美國國務卿盧比歐表示，他與烏克蘭代表團在瑞士會面，磋商美方提出的終結俄烏戰爭和平計畫草案，取得良好進展。

美國國務卿盧比歐稱讚俄烏和平談判取得進展，烏克蘭正努力縮小分歧。盧比歐說，分歧點並非不可克服，但強調任何協議都需要俄羅斯批准。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，美國國務卿盧比歐稱讚今天在瑞士日內瓦與烏克蘭官員舉行的會談，取得了巨大進展，並且表示，川普政府提出的俄烏和平方案中的癥結，並非不可克服。烏克蘭方面也表示，雙方代表團取得了良好進展。

CNN報導，莫斯科是否會接受華府和基輔正在商定的條款還有待觀察。川普最初的28點和平計畫，普遍被視為對俄羅斯有利，這引起了歐洲盟友的擔憂。儘管談判還在進行，美國總統川普猛烈抨擊烏克蘭領導人，聲稱他們對美國為結束戰爭所做的努力毫無感激之情。烏克蘭總統澤倫斯基已經多次公開感謝美國。盧比歐隨後表示，雙方的緊張關係已經緩和，還說川普對談判進展感到滿意。

盧比歐對媒體說：「我認為這是非常有意義的會晤，這可能是自我們1月就任以來，在整個協商過程中，經歷最好的一次會面，也是最順利的一天。」他也說，目的在結束烏克蘭戰爭的28點和平計畫，還在根據相關各方的意見不斷修改，他說，當前的情況非常微妙。