最顧人怨員工福利TOP5！「這項」奪冠 零食櫃、員工聚餐都上榜

記者柯美儀／台北報導

你最討厭的公司福利是什麼？（示意圖／資料照）

面試心得平台「面試趣」與薪資查詢平台「比薪水」聯合調查「你最討厭的公司福利是什麼？」，結果顯示年輕世代對職場福利的喜好已大幅轉變。最不受歡迎的五大福利依序為交換禮物、零食櫃、尾牙、員工聚餐，員工旅遊則成為「最顧人怨福利」冠軍。

調查發現，員工旅遊壓倒性票數奪冠，成為最顧人怨公司福利。因為員工旅遊不僅要跟不熟或不喜歡的同事相處、配合行程，還有不少公司甚至要求員工用自己的假期，或把參加度視為考核，導致員工反感。

聚餐、尾牙也因需額外社交、佔用下班時間，加上上台表演、取悅主管的壓力，同樣成為不受歡迎的「顧人怨福利」。而看似貼心的零食櫃與交換禮物也榜上有名，不少公司要求員工自費補貨或自掏腰包買禮物，被批只是增加負擔。

平台指出，Z世代員工不再接受「為公司犧牲」的價值觀。比起辦活動，不如提高薪水、給現金補助、增加特休天數，讓員工自己決定怎麼用，才能吸引人才。

