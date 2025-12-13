最養眼台劇「演藝圈高顏值女神齊聚」 性感女星預告：情緒滿到溢出來

記者趙浩雲／台北報導

《整形過後》性感女星成語蕎預告和温昇豪的對手戲「情緒滿到溢出來」。（圖／六魚文創提供）

台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》不只網羅養眼鮮肉，更堪稱今年台劇「高顏值女神」最齊全的一部，從安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君，到林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱、徐千京、黃珮琪等風格各異的女性角色輪番登場，戲裡戲外皆是焦點；就連啦啦隊女神「壯壯」、性感女星成語蕎也驚喜客串，讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

性感女神成語蕎客串登場，短短篇幅卻話題滿滿。她笑說，拍攝當天完全把自己帶入「仍深愛男主角（指温昇豪）的前女友」狀態，她形容那一瞬間是「戲裡情緒滿到溢出來的後座力」。談到與劇中議題呼應的「容貌焦慮」，成語蕎也坦言身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」

《整形過後》啦啦隊女神「壯壯」（左）也來客串。（圖／六魚文創提供）

雖然是以温昇豪飾演的整外神醫「江浩宇」為主軸，但他直言：「其實這部戲真正的核心是女性。」劇中，張榕容與安心亞代表兩種截然不同、卻同樣堅強獨立的現代女性，在醫療現場為病患設身處地著想，也在情感上成為江浩宇最重要的提醒與支撐；潘儀君則以診所院長的高度，為診所把關專業與價值。

此外，劉瑞琪與曹蘭譜出的忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，在劉瑞琪選擇忠於自我、勇敢成為自己的過程中，曹蘭所給予的無形支持，更成為全劇最動人的力量之一；而「瓊瑤女神」趙永馨詮釋的初戀心動，也讓江浩宇重新反思真正的愛情。温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓江浩宇一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。《整形過後》本週六（13日）晚間9點在公視頻道首播，三立電視台明年接棒播出，敬請期待。

