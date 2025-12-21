最香台北馬！富邦女神終點「愛的掛牌」 台北馬跑者嬌嗔：明年還要來

財經中心／師瑞德報導

台北馬終點線太香了！富邦金控祭出超強福利，Fubon Angels丹丹、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kapo與富邦悍將球星現身終點，親手為跑者掛上完賽獎牌。女神甜美笑容讓力竭的跑者瞬間「原地回血」，現場氣氛嗨翻，網友暴動直呼：「明年絕對要報名！」（）

2025 臺北馬拉松今（21）日頂著寒風開跑，雖然氣溫低，但終點線的氣氛卻是「熱到沸騰」！富邦金控今年祭出超強「補血包」，找來富邦悍將超人氣啦啦隊 Fubon Angels 降臨全馬與半馬終點。當跑者拖著疲憊的雙腿衝過終點線時，迎接他們的不是工作人員，而是笑得超甜的女神們親手掛上完賽獎牌。這一幕讓現場無數男跑者直呼：「本來快抽筋了，看到丹丹直接原地復活！」

終點線變「髮香區」！丹丹、安娜6女神一字排開太香了

為了慰勞 2 萬名跑者的辛勞，富邦金控今年誠意滿滿，派出 Fubon Angels 豪華陣容，包括丹丹、Tiffany、Jessy、安娜、維心、Kapo 等 6 位高人氣成員，身穿亮麗應援服現身。她們在終點處一字排開，手拿獎牌，用最燦爛的笑容迎接每一位完賽英雄。

富邦悍將三帥也來了！男神女神合體 跑者大喊：賺爛了

除了香氣四溢的女神團，富邦悍將球星李宗賢、王正棠、葉子霆也帥氣現身，與 Angels 一同為跑者掛牌。這種「男神＋女神」的雙重福利，讓終點線瞬間變成大型偶像見面會。許多跑者完賽後顧不得滿身大汗，搶著要跟球員和啦啦隊合照，現場快門聲此起彼落，熱鬧程度不輸球賽現場。

68 歲蔡明忠沒在讓！第12度完賽曝心法

不讓啦啦隊專美於前，68 歲的富邦集團董事長蔡明忠今年也沒缺席，穿著專業跑衣第 12 度站上起跑線，並順利完成 21 公里半馬挑戰。衝線時他精神奕奕，展現驚人體力。蔡明忠賽後分享，跑步帶給他健康與紀律，更給了他不斷向前的力量。他強調，富邦支持臺北馬拉松已經 17 年，就像馬拉松長跑一樣，是一份對永續的堅持。

你的眼我來當！355 位志工與視障陪跑員傳遞愛

除了董事長與女神的加持，今年賽道上還有一群默默付出的無名英雄。富邦金控號召了 355 名員工擔任賽事志工，其中更首度培訓員工擔任「視障陪跑員」。這些平日忙碌的金融菁英，經過 40 小時的專業特訓，化身為視障跑者的「眼睛」。

他們利用陪跑繩，引導視障跑者避開障礙、調節配速，不僅是賽道上的最佳拍檔，更實踐了「運動平權」的精神。蔡明忠也特別點讚這群員工，認為他們展現了企業「正向力量」的最佳價值。從終點線的女神應援，到賽道上的董座領跑與暖心陪跑，今年的臺北馬拉松在富邦金控的投入下，不僅有顏值、有熱血，更充滿了滿滿的愛與溫度。

拍照打卡還有驚喜！Run For Green 專區成熱點

除了終點線的「人體加油站」，富邦金控在現場設置的「Run For Green™」主題區也成為熱門打卡點。跑者不僅能跟女神近距離接觸，還能在完賽合影牆留下帥氣身影，見證自己「跑滿 40 公里換一棵樹」的永續創舉。富邦金控用最吸睛的方式，成功將運動、永續與娛樂完美結合，讓這場臺北馬拉松被網友封為「史上最香、最值得參加」的一屆。

