最香應援出動！李多慧首任「反毒酒駕女神」 新北警強力取締542件違規

國民女神李多慧受邀擔任反毒酒駕女神，現身力挺，協同多位藝人共同號召，讓道路環境更加安全。（圖／翻攝畫面）

農曆春節即將到來，為了守護道路安全並展現對毒駕、酒駕「零容忍」的決心，新北市政府警察局12日舉行「毒酒駕 OUT 安全相挺 GO」年度宣導記者會。局長方仰寧特別邀請首度擔任「交通安全宣導女神」的國民女神李多慧現身力挺，協同多位藝人共同號召全民拒絕毒酒駕，新北市警方則表示，自專案啟動以來已強力取締542件違規，有效讓事故率下降逾兩成。

新北市警察局於12日舉辦記者會，除了國民女神「李多慧」受邀擔任倡議女神外，演藝圈大咖如高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷，以及人氣女星林襄、ANDY老爹、湘荷妹妹等也紛紛加入公益行列。

首度擔任宣導女神的李多慧在更甜美喊話，呼籲廣大粉絲與民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，並堅決拒絕毒酒駕。她強調，唯有每個人都心存警惕，才能讓道路環境更加安全，讓愛你的人放心。

在柔性宣導之餘，新北警也展現了強硬的執法態度，警方表示，從1月20日起實施「酒（毒）駕大執法」，投入大批警力，針對聯外橋梁、餐飲營業場所密集路段及易肇事路段加強攔查，展現對酒（毒）駕行為「零容忍」的執法決心。

在專案期間，警方取締酒、毒後駕車計542件，較114年同期增加348件，其中10年內累犯達2次以上者48件，較去年同期增加29件；另涉及刑法公共危險罪者92件，較去年同期增加13件，透過強力執法與科技輔助查緝雙管齊下，已有效發揮嚇阻效果。

警方強調，在強力執法嚇阻下，新北市酒（毒）駕交通事故已呈下降趨勢，自1月20日起至2月8日止，酒（毒）駕事故共17件，較去年同期下降5件，下降23%，顯示防制成效逐步展現。

新北市警察局呼籲，飲酒後請改搭計程車、指定代駕或利用大眾運輸，切勿心存僥倖上路。警民同心，一起「毒酒駕OUT、安全相挺GO」！

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

