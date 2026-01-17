最驚喜生日禮！91歲阿嬤門口棄置陶罐竟是珍品 拍賣價格揭曉嚇到腿軟

91歲阿嬤尤爾根斯的老舊陶罐，她原本以為不值錢，竟在她生日當天以100萬台幣的價格拍出，讓阿嬤又驚又喜。（翻攝Colleen Williams presents臉書）

美國內布拉斯州一名阿嬤，40年來都將一個巨型的陶罐放在家門口，不僅老舊，上面堆滿了落葉，她以為不值錢，甚至考慮拿去跳蚤市場賣掉，豈料近日經過專家鑑定，發現竟然是罕見的珍品，最後在拍賣會上以3.2萬美元（約新台幣100萬元）的價格售出，而當天正好是阿嬤91歲生日，她上台前嚇到腿軟需旁人攙扶，但也收到人生中最驚喜的生日禮物。

棄置門口陶罐 一度想在跳蚤市場賣掉

根據《紐約郵報》報導，91歲的阿嬤尤爾根斯（Lois Jurgens），過去40年將一個30加侖的巨型「紅翼陶罐」（Red Wing Stoneware）放置在住家門口的前廊，她認為那個陶罐可能價值不到50美元，一度考慮在跳蚤市場賣掉。

拍賣商發現罕見標記 引起收藏家關注

就在阿嬤準備處理掉茶罐的時候，拍賣商布雷默（Ken Bramer）獲邀前往鑑定，報導指出，布雷默本來也不抱期待，查看陶罐發現周圍堆滿了積雪和落葉，陶罐上還放了一個自製的蓋子，但當布雷默翻動陶罐，發現背面有一組藍色蝴蝶標記，這下才意識找到的珍品。

廣告 廣告

據了解，這個陶罐上有兩個不同的印章，這在紅翼陶罐歷史上相當少見，自然成了收藏家心目中的寶貝，消息傳開之後，確實在拍賣圈引發高度關注。

拍賣當天是阿嬤生日 拍賣價格成最驚喜禮物

拍賣會當天正巧是阿嬤91歲生日，她因為在教堂當義工，無法到場，等到趕到時，來自德州、堪薩斯州和愛荷華州競拍者間激烈的爭奪已經結束了。拍賣商一度開玩笑跟阿嬤說，我們賣的價格比100美元略高一點。

後來拍賣商揭曉答案，當他告訴阿嬤拍出價格3萬2千美元（約新台幣100萬元）時，阿嬤雙腿發軟，需要旁人攙扶才能上台。但阿嬤受訪感動的表示，在91歲人生中，賣掉陶罐絕對是她經歷過最激動人心的事情。

更多鏡週刊報導

批台灣人最不友善！老外細數缺點「迫不及待想離開」 網戰翻只有「這件事」服了

愛喝手搖飲+常熬夜！26歲OL送醫被判「終生洗腎」 崩潰喊：我還這麼年輕

小朋友會瘋掉！蔣萬安開箱「柯博文小提燈」 發放時間、地點一次看