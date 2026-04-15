最髒蔬果出爐！菠菜蟬聯冠軍 營養師曝可怕化學物恐致癌、不孕

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EWG報告顯示菠菜蟬聯「最骯髒蔬果」榜首，醫師建議清洗蔬果要用流動清水10至15分鐘沖掉殘留農藥。示意圖／Photoac

多吃蔬菜有益健康，但上面殘留的農藥可要當心，營養師林俐岑近日在其粉專分享2026年美國環境工作組織（EWG）報告，指出75％的非有機蔬果驗出農藥殘留，菠菜蟬聯「最骯髒蔬果」榜首，高達60％樣本含「永久性化學物質」PFAS農藥，恐有致癌與不孕風險。

根據美國環保組織環境工作組織EWG公布《2026 年農產品農藥購物指南》，農藥殘留最高的蔬果依序為：菠菜、羽衣甘藍、草莓、葡萄、油桃（桃駁李）、桃子、櫻桃、蘋果、黑莓、梨、馬鈴薯、藍莓；殘留最低蔬果依序為：鳳梨、甜玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍豌豆、蘆筍、高麗菜、花椰菜、西瓜。

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林俐岑介紹，PFAS是「全氟烷基和多氟烷基物質」（Per- and Polyfluoroalkyl Substances）的縮寫，並非單一化學物質，而是由超過12000種人工合成化學物質的龐大家族。PFAS被廣泛應用於民生用品中，如：不沾鍋塗層、速食包裝紙、農藥等，因無法被自然分解，會透過食物鏈不斷累積，被科學界稱為「永久性化學物質」。

林俐岑分享研究指出，長期接觸PFAS可能影響代謝系統，導致甲狀腺疾病或代謝紊亂，削弱免疫力、生育能力下降、妊娠高血壓，或影響胎兒發育，並被國際癌症研究機構（IARC）列為可能或確定的致癌物。

營養師建議民眾可以從自己做起，保持充足水分、高纖維飲食，多攝取十字花科蔬菜（花椰菜、高麗菜、白蘿蔔等）與抗氧化劑食物（莓果、堅果、綠茶）來強化肝臟和腎臟功能，幫助身體能更有效地代謝廢物和毒素；並減少接觸拋棄式防油包裝、挑選標示「無PFAS」產品、汰換塗層有刮痕的不沾鍋，以及限制攝取鮪魚、旗魚等大型魚肉的頻率和份量，和徹底清洗蔬菜減少農藥殘留。

長庚醫院腎臟科醫師顏宗海曾提醒，清洗蔬果時要用「流動清水」清洗10至15分鐘，就可以沖掉大部分農藥；如果是浸泡的話，比較沒有辦法達到清洗的效果。



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