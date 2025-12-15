最高可判處無期徒刑或死刑 韓戒嚴總統尹錫悅被檢方起訴內亂罪

韓國特別檢察官曹恩奭於2025年12月15日在記者會上宣布，其調查團隊經過6個月偵查，已對韓國前總統尹錫悅、前國防部長金勇鉉及其他相關人員共24人提起公訴，指控他們涉嫌內亂罪。這些被告包括尹錫悅本人及5名前內閣成員。



曹恩奭表示，調查顯示尹錫悅與金勇鉉自2023年10月起主導一項計劃，目的是中止國會功能，並以緊急立法機構取代國會運作。為此，他們試圖製造外部危機作為宣布戒嚴的正當理由，具體包括下令進行秘密無人機行動，進入北韓領空以煽動緊張局勢，期望引發北韓軍事回應。然而，由於北韓未作出軍事反擊，此計劃未能成功。



調查團隊先前已指控尹錫悅及其軍事指揮官下令執行該無人機行動，目的是加劇韓半島對峙。當外部危機未能出現後，尹錫悅轉而將政治反對者標籤為「反國家勢力」，包括其所屬保守派國民力量黨的部分領導人，並在缺乏合法依據的情況下於2024年12月3日晚間宣布緊急戒嚴令。



內亂罪若成立最高可判處無期徒刑或死刑



尹錫悅的戒嚴令持續僅數小時，由自由派共同民主黨掌控的國會迅速投票廢止該命令，並於12月14日以違反職務為由通過彈劾案。2025年4月，憲法法院裁定彈劾成立，正式罷免尹錫悅總統職務。此後，韓國舉行臨時總統選舉，李在明當選新總統，並任命包括曹恩奭在內的3位特別檢察官進行獨立調查。



尹錫悅目前正接受內亂罪審判，該罪名一旦成立，最高可判處無期徒刑或死刑。其前部長及其他官員亦面臨與未遂戒嚴行動相關的多項指控。尹錫悅的妻子金建希則因涉嫌在其丈夫任期內外涉及貪腐行為，正接受另一位特別檢察官的獨立調查。

尹錫悅本人曾辯稱，宣布戒嚴屬其總統職權範圍，目的是警告在野黨濫用國會多數席位癱瘓政府運作，並強調該命令未對國家造成實際損害。



