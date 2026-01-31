最高可罰9300元！不滿被開單賴著不走 北市駕駛再吞3罰單

記者楊忠翰／台北報導

北市周男不滿被開罰單，拒絕將車駛離現場，結果又吃上3張罰單。（圖／翻攝畫面）

台北市1名周姓男子，31日凌晨開車行經松仁路，欲右轉松高路時未打方向燈，遭警員攔車開單告發，周男隨即下車理論，情緒十分激動，警員要求他駛離現場，周男依舊來回徘徊，警員接著開出違停罰單，周男才願意駕車離開，但警員見他未繫安全帶，還拿著手機講電話，再次攔車加開2張罰單，最後慘吞4張罰單，恐連周男自己都始料未及！

信義分局表示，今天凌晨4時許，周男開車沿松仁路南往北方向行駛，欲右轉松高路時僅閃了1下方向燈，警員立刻上前攔查，面對警員詢問為何沒有全程使用方向燈，周男則是堅持自己有打方向燈，情緒十分激動，就算警員已開完罰單，周男依舊不願上車離去。

警員立刻要求周男駛離現場，但他仍在現場徘徊，警員遂依禁止停車處所停車規定開單告發，周男才願意開車離開，但警員見他未依規定繫安全帶，還以手持方式講電話，再次攔停周男車輛，又開出2張違規罰單，讓原本只被開1張罰單的周男，又接連吃上3張罰單，心中想必後悔不已。

信義分局呼籲，倘若民眾對違規罰單存有疑義，可依《道路交通管理處罰條例》第九條之規定，逕自向分局或裁決機關提出交通違規申訴，藉以維護自身權益。

