最高可貸1000萬！原保地貸款新制上路 族人喜憂參半

立委陳瑩今出席台東首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策宣導說明會。（蔡旻妤攝）

為打破原住民保留地長期以來「看得到、貸不到」的金融困境，原民會今（3）日在池上鄉公所舉辦台東首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策宣導說明會。新制透過政府提供最高9.5成信用保證，讓族人能以2.72％的優惠利率取得住宅或產業貸款，最高額度可達1000萬元，吸引眾多族人到場關切。

台東縣議員張全馨嵐表示，過去原保地在一般市場缺乏流通性，導致族人完全無法核貸，遭遇經濟困難時求助無門。她強調，新制引入基金會協助擔保，對族人在生活或經濟上遭遇挑戰時，能提供關鍵的支持性周轉。現場族人最關心的莫過於如何活化祖產土地，將其轉化為購屋或產業經營的穩定金流，並期盼官方能有更透明、直接的輔導機制。

原民會經濟發展處副處長張信良今於池上鄉公所舉辦台東首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策宣導說明會。（蔡旻妤攝）

原民會今於池上鄉公所辦台東首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策宣導說明會。（蔡旻妤攝）

農業信用保證基金會董事長賴坤成今出席台東首場「原住民保留地貸款信用保證業務」政策宣導說明會。（蔡旻妤攝）

說明會現場座無虛席，族人心聲多元，最關心的如何透過新制活化祖產土地，將其轉化為購屋或產業經營的穩定金流，亦盼對申辦流程的簡便提出詢問，盼官方能有更透明、直接的輔導機制。

布農族胡小姐感慨表示，「以前要貸款很難，而且利息很高，所以想說現在既然原保地可以貸款，就有資金可以運用」。阿美族溫先生打算「自建自宅」，希望這項最高千萬元的貸款額度能真正看顧到基層的生活品質，「來聽聽看啦，到底是怎麼辦理，我從來沒有貸過」族人金先生直言，雖然貸款門檻降低，但「還款」始終是族人的壓力來源，若缺乏完善的財務規畫，借款後反而可能加重家庭負擔。

原民會經濟發展處副處長張信良在會中嚴正提醒，隨著政策上路，不肖人士也開始在網路散布假借「銀行代理」名義的代辦詐騙訊息，他呼籲，族人切勿聽信假代辦窗口，應直接洽詢各公所的金融輔導員，以免權益受損。

