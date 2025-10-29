最高學府氣噗噗1／捍衛「台大」商標權！臺灣大學狀告運輸公司 「只贏一半」繼續戰
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導
國內最高學府「國立臺灣大學」（台大）創立近百年，卻直至90年代才陸續註冊商標，以致坊間「台大滿天飛」。為了避免「台大」兩字遭到不肖人士利用，造成民眾混淆，台大近年積極「捍名」，處理近40件商標侵權爭議，近期就與「台大運輸設備有限公司」（台大運輸）對簿公堂，請求該公司與相關被告連帶給付600萬元，智慧財產及商業法院一審判決被告必須給付100萬元，且必須辦理公司名稱變更，不過，由於部分訴訟遭到駁回，台大已經提出上訴，大有「全面捍名」態勢！
台大的前身為1928年創辦的「臺北帝國大學」，1935年更名為「國立臺灣大學」，2028年即將迎接100歲生日，校方已經啟動「百年淬礪 世紀傳薪」的百歲校慶系列活動。根據《遠見》雜誌的「2025年台灣最佳大學排行榜（綜合績效總榜）」，台大榮登第一，另外，英國知名公司《Quacquarelli Symonds》近日發表的「2026年QS世界大學排名」，台大擠進「百大」位居第63名；英國《泰晤士高等教育》週刊所做的「2026年THE世界大學排名」中，國內共有14所大學擠進「千大」，台大名列前茅，相較去年上升32名，排在第140名。
長久以來，台大總以「台大」、「臺大」、「NTU」、「TAIDA」等字樣，參與學術、研究、出版、技術服務等領域活動，根據台大官網指出，校方自1983年起陸續向經濟部智慧財產局申請註冊服務標章，包括校徽、「台大」、「臺大」，專用期間至1997年7月31日， 同年除了延展既有商標的專用期間，另增加「臺灣大學」、「NTU」等商標的註冊申請，不過，根據法院判決資料，在商標檢索系統中，台大商標最早註冊公告的時間為2002年6月16日，無論如何，昔日坊間「台大滿天飛」確實是不爭的事實。為了避免「台大」兩字遭到不肖人士利用，造成民眾混淆，台大近年積極「捍名」，處理近40件商標侵權爭議，近期就與「台大運輸」對簿公堂，指控該公司在未經授權的情況下，使用相似的字樣與商標，令消費者誤以為該公司與台大有所關聯。
據查，去年12月底，台大曾發函要求「台大運輸」停止使用相似的字樣與商標，對方卻置之不理，台大因此認為對方故意侵權，一狀告上法院，請求該公司與前後任負責人等必須連帶給付共600萬元，且公司看板、招牌、產品、名片與GOOGLE地圖商家名稱等，不得使用「台大」、「TAIDA」的字樣與商標，公司也必須變更登記為不含「台大」、「TAIDA」的名稱，並不能以「台大」、「TAIDA」作為特取部分。
台大主張，台大工學院在機械設備、冷凍技術、車輛運輸等領域，均具有極高知名度，「台大」相關商標更是經過經濟部智慧財產局及法院判決認定的著名商標，還被選錄在「著名商標名錄」中，不容他人任意攀附！然而，「台大運輸」不思自創品牌，且未經台大同意就使用含有「台大」兩字的相似字樣與商標，甚至作為公司特取名稱，並在旗下運輸車體、冷凍車體、車輛機械設備等，使用「台大車體」、「台大運輸」的字樣與商標，不僅會減損台大商標的信譽與識別性，也恐會誤導消費者，影響市場秩序。
對此，「台大運輸」陳述，爭議商標比台大商標註冊時間還早，公司早已善意使用相同或相似的商標，且雙方業務領域截然不同，台大在車體製造或銷售領域上，尚未達到著名程度，一般消費者對於「台大商標」的印象僅著重在學術（大學）或醫療（醫院）領域，因此自然不會對消費者造成混淆，更不會損害所謂的校譽。據查，2004年成立的「台大運輸」，前身是1993年設立的「台大車體有限公司」，該公司同年申請取得寫著「台大車體TAI DA BODY」的老鷹圖案商標，「台大運輸」成立後獲得授權沿用該商標。
智慧財產及商業法院審理後認為，雖然台大所有的「台大」商標在學術教育、教學研究領域都是著名商標，但在航太、海運、車輛運輸、機械設備等領域尚未達到「著名商標」的程度，相關消費者應能清楚分辨商品或服務來源的不同，且「台大運輸」的商標申請時間較早，屬於「善意先使用」，並不受台大商標權的效力拘束，此外，該商標並非僅有「台大」或「TAIDA」字樣。然而，「台大運輸」成立登記時，捨棄原有名稱「台大車體」，且僅以「台大」兩字作為公司的特取名稱使用，以非延續「善意先使用」的目的，存在誤導相關消費者的疑慮，也會影響台大的專業形象，違反《商標法》相關規定。
法院最後判定「台大運輸」與部分被告需連帶給付台大100萬元，且「台大運輸」必須辦理公司名稱變更，登記為不含相同或近似於「台大」字樣的名稱，全案可上訴；據悉，「台大運輸」目前已經變更為「大台運輸設備有限公司」，不過，台大為了「全面捍名」，已經針對法院駁回部分提出上訴。理律法律事務所湯舒涵律師針對此案在官網指出，「善意先使用」的立法目的原係為平衡當事人利益與註冊主義，根據法院判決意旨，未來主張商標善意先使用時，需留意使用方式「是否延續原本善意先使用」的目的及範圍，若逾越原使用的範圍，可能令法院認為係有造成相關消費者混淆誤認的不正競爭。
這起商標大戰，不僅對於商標權的維護起了正面效果，更凸顯台大「捍衛品牌」的決心，未來若有業者想要「偷雞吃豆腐」，勢必得要承受法律後果，付出「攀附名牌」的代價！
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
最高學府氣噗噗2／清理40件商標侵權！「台大」躍居超級品牌 300個商標在手
最高學府氣噗噗3／一打二十！台大重砲掃蕩補習界 50年老字號「更名重生」
6飆股出列！「這檔喜獲乾爹」5天炸噴45%...外資連5敲 上曜集團包辦2檔
