最高學府氣噗噗2／清理40件商標侵權！「台大」躍居超級品牌 300個商標在手
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導
家喻戶曉的「國立臺灣大學」（台大）在台灣不僅是最高的學術殿堂，也是社會菁英的圖騰，更是一個需要被嚴格保護的超級品牌。為了避免「台大」兩字遭到不肖人士利用，造成民眾混淆，台大近年註冊涵蓋「台大」、「臺大」、「臺灣大學」、「TAIDA」等系列商標約300個，幾乎囊括所有可能被仿用的名稱，此外，校方也主動出擊積極「捍名」，至今處理近40件商標侵權爭議，同時設置檢舉管道，以利師生與民眾提供線索，只為全面守護這個擁有百年聲譽的品牌資產！
「台大正在進行的『學術巨塔品牌攻防』，背後是一場知名學府如何在商業化浪潮中維護自我形象的法律戰！」一名研究智慧財產權的法界人士指出，《商標法》的立法精神是在保護「註冊商標」，若被認定是「著名商標」，保護範圍也會大幅延伸，即使他人使用在不同類別的商品或服務，只要足以造成混淆或誤導，就可能構成侵權，「著名商標具有高知名度，也存在正面形象，其他業者如果使用相同或類似的名稱（商標），雖在不同產業，仍然極有可能被認為是侵權；事實上，許多『吃品牌豆腐』的業者，為的只是減少消費者辨認及記憶商標的時間，從頭到尾就是一種『搭便車』的牟利行為！」
「台大不只是學校名稱，而是一種信譽，一種社會認同！」林姓台大校友進一步表示，台大近年處理近40件商標侵權爭議，要求對方停止使用「台大」等相關字樣與商標，「征戰」範圍從補習班、建設公司乃至藥局、運輸公司。根據法院判決資料，經濟部智慧財產局等相關單位已經認定即將邁向百年的台大，在海內外擁有高知名度，校方系列商標幾乎均已被認定為「著名商標」，意味著「台大」兩字的保護層級，幾乎與世界級品牌齊名，因此若以「台大」為名的任何營利行為，都極有可能觸法。
◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。
更多FTNN新聞網報導
最高學府氣噗噗1／捍衛「台大」商標權！臺灣大學狀告運輸公司 「只贏一半」繼續戰
最高學府氣噗噗3／一打二十！台大重砲掃蕩補習界 50年老字號「更名重生」
外資連21寵入袋3萬張！「這檔台積電換帖仔」營收創39個月來新高 入選「2025年全球最值得信賴公司」
其他人也在看
范姜彥豐二度發聲！毀滅式爆料「粿粿出軌王子」28字再吐真實心境
范姜彥豐與粿粿結婚3年，今（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，稍早范姜彥豐二度發聲，28字感謝好友蔡瑞雪關心。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 12 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 17 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 15 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 14 小時前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前
世界大賽／G5棒次罕見大改！道奇終於開刀他 大谷翔平身後不再是貝茲
世界大賽G4道奇6：2不敵藍鳥戰局慘遭扳平，G5打線終於做出更動，不但換下季後賽打擊低迷的帕黑斯（Andy Pages），就連貝茲（Mookie Betts）都離開熟悉的第2棒，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）直言這些調整是為了讓大谷翔平打擊前後有隊友保護他。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 17 小時前
住頂樓不怕吵就怕漏「次頂、次次頂更好」？他2種都住過老實說：半夜4點按門鈴按到尷尬…滿分還是它
以前為了追求景觀好，不少人會選擇住「頂樓」，現在則是改去選所謂的「次頂」。有網友好奇問，次頂這個說法好幾年了，「次頂和頂樓完全不同，次頂樓上有住人而頂樓沒有，如果次頂是優選，那次頂和次次頂、次次次頂、次次次次頂不都一樣嗎」？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
東京車展巡禮｜Toyota 六代目 RAV4 台灣有望明年導入？
在 Toyota RAV4 率先於北美市場亮相後，日本母市場也趁 2025 Japan Mobility Show 東京移動展開幕之際，將全車系陣容帶到現場進行展演，GoChoice購車趣團隊也實際前往市場直擊了解。GOCHOICE購車趣 ・ 16 小時前
世界大賽／大谷翔平滑切球失投變餵球 挨小葛雷諾炸逆轉2分砲！臉超臭
對他真的不能失投！世界大賽第4戰，大谷翔平「二刀流」出賽，3局上面對藍鳥強棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1顆滑切球失投挨了逆轉2分砲！這支全壘打是小葛雷諾今年季後賽第7轟，生涯在世界大賽的首轟。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/大谷翔平世界大賽單場4長打 1906年以來首位！
洛杉磯道奇球星大谷翔平今（28日）上演單場雙響砲外加2支二壘安打，成為大聯盟自1906年以來首位單場擊出4支長打的球員。中天新聞網 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
世界大賽／又是他不會拆彈 大谷翔平退場留人全得分！失分創季後賽新高
世界大賽G4大谷翔平迎來今年季後賽第3次登板，7局上大谷被連續敲出2支安打後留下得點圈危機退場，不料隨後登板的2位牛棚都沒有守住，把大谷壘上2分都丟光，還讓道奇直接陷入1：6落後，大谷此役用93球貢獻6局挨6安、投1保送、失4分、飆6K。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
賴清德亮一張好牌！他：拿下就可宣示2026大贏 斷言嘉市藍營沒機會了
民進黨選對會召開會議，決議嘉義市、台東縣、台中市、宜蘭縣分別徵召立委王美惠、陳瑩、何欣純、律師林國漳參選，民進黨中執會討論通過提名。對此，媒體人董智森指出，民進黨立委王美惠出馬選嘉義市，國民黨這一席大概沒機會，賴清德若只要拿下宜蘭縣，就可以宣示他大贏。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前