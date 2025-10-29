最高學府氣噗噗2／清理40件商標侵權！「台大」躍居超級品牌 300個商標在手

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

家喻戶曉的「國立臺灣大學」（台大）在台灣不僅是最高的學術殿堂，也是社會菁英的圖騰，更是一個需要被嚴格保護的超級品牌。為了避免「台大」兩字遭到不肖人士利用，造成民眾混淆，台大近年註冊涵蓋「台大」、「臺大」、「臺灣大學」、「TAIDA」等系列商標約300個，幾乎囊括所有可能被仿用的名稱，此外，校方也主動出擊積極「捍名」，至今處理近40件商標侵權爭議，同時設置檢舉管道，以利師生與民眾提供線索，只為全面守護這個擁有百年聲譽的品牌資產！

台大不僅是國內最高的學術殿堂，也是社會菁英的圖騰，更是一個需要被嚴格保護的超級品牌。圖為今年10月間，台大與法國薩克雷大學、阿爾卑斯大學，簽約宣布啟動以諾貝爾物理學獎得主阿蘭．阿斯佩為名的「法臺量子中心－阿蘭．阿斯佩計畫」，一起推動量子科技研究。（圖／台大臉書）

「台大正在進行的『學術巨塔品牌攻防』，背後是一場知名學府如何在商業化浪潮中維護自我形象的法律戰！」一名研究智慧財產權的法界人士指出，《商標法》的立法精神是在保護「註冊商標」，若被認定是「著名商標」，保護範圍也會大幅延伸，即使他人使用在不同類別的商品或服務，只要足以造成混淆或誤導，就可能構成侵權，「著名商標具有高知名度，也存在正面形象，其他業者如果使用相同或類似的名稱（商標），雖在不同產業，仍然極有可能被認為是侵權；事實上，許多『吃品牌豆腐』的業者，為的只是減少消費者辨認及記憶商標的時間，從頭到尾就是一種『搭便車』的牟利行為！」

台大經年在科學研究都有斬獲，圖為台大地質系博士後研究員胡訓銘與國家講座教授沈川洲領導的國際團隊，成功突破自1960年以來鈾同位素測量精度的技術瓶頸，重新計算出更精確的鈾-234半衰期，相關成果已於今年10 月初刊登在國際頂尖期刊《Science Advances》。（圖／台大官網）

「台大不只是學校名稱，而是一種信譽，一種社會認同！」林姓台大校友進一步表示，台大近年處理近40件商標侵權爭議，要求對方停止使用「台大」等相關字樣與商標，「征戰」範圍從補習班、建設公司乃至藥局、運輸公司。根據法院判決資料，經濟部智慧財產局等相關單位已經認定即將邁向百年的台大，在海內外擁有高知名度，校方系列商標幾乎均已被認定為「著名商標」，意味著「台大」兩字的保護層級，幾乎與世界級品牌齊名，因此若以「台大」為名的任何營利行為，都極有可能觸法。

