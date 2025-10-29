最高學府氣噗噗3／一打二十！台大重砲掃蕩補習界 50年老字號「更名重生」

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

國內最高學府「國立臺灣大學」（台大）近年清理近40件商標侵權爭議，首當其衝的就是坊間補習班，先後共有「台大補習班」、「台大數位學院」、「台大科技學院」等20多家中箭，其中，最廣為人知的是台大校方與「台大補習班」的多年纏訟。「台大補習班」在一審敗訴，法院判賠623萬，去年底雙方在二審期間達成和解，目前業者已經改名為「台北明明補習班」，官網首頁至今還放著以《告別。出發》為標題的更名聲明。

「台大補習班」與台大校方纏訟多年，目前已經改名為「台北明明補習班」，並在官網（左圖）發表聲明；補習班代表人（總班主任）李俊德（右圖）曾在臉書批判，那些衛教團體、教改專家，總一昧地以補習人數的多寡來評斷教改的成功與失敗，卻不知現存的教育亂象是因為教改方向錯誤及社會結構改變。（圖／台北明明補習班官網）

「台北明明補習班」在台北車站商圈是一家老字號補習班，營運已逾50年，當年一開始以「台大補習班」進軍補習界時，推出「要上台大、先來台大」、「台大的跳板，升學的搖籃」等宣傳標語，一夕之間打響名氣，後來更名為「台大明明補習班」。2022年間，台大校方提告補習班侵權，當時業者主張自己註冊的時間比台大校方還早，應該沒有侵權問題；台大校方則強調，「台大」的品牌形象，是創校以來許多師生與員工共同努力累積的成果，「台大」的商標價值，並不亞於其他知名的企業，任何人未經授權，不可隨意攀附營利。

智慧財產及商業法院一審判決補習班敗訴，必須給付台大校方623萬元，去年底雙方在二審階段達成和解，業者二度改名為「台北明明補習班」，目前官網首頁還放著更名聲明，「《告別。出發》，生活之苦，苦在執著，人生之難，難在放下。經營了半世紀的台大明明，因商標爭議協調訴訟努力多年，經深思熟慮後尊重其商標權利，且不想再浪費司法資源，決定更名為台北明明。明師不換，明人不改，明義不變，明燈再起，齊心合力，百年樹人」。

台北明明補習班的官網中，留有2017年補習班師生與六龜高中合唱團一起參與的「創世為愛快閃發聲」活動照片，招牌明顯可見「台大」兩字，門前也有「TAIDA」的立招。（圖／台北明明補習班官網）

此外，2018年底，台大校方也發函高雄「台大數位學院」要求更名，雙方卻始終沒有共識，2年後台大校方提告侵權，求償300萬元。業者當時表示，補習班教學內容與台大學術存在「明顯區隔」，消費者並不會因為補習班名稱而被誤導，他們使用「台大」，是希望透過教學幫助有心的學生，進人台大這間最高學府，完全是善意使用而非誤導消費者。不過，智慧財產及商業法院認為，「台大數位學院」官網大量使用「台大」、「TAIDA」，雖然業者販售的教材都以「專攻考試」為主，與台大校方的「教育研究」不同，但已對「台大形象」造成貶抑及負面聯想，也難保不會混淆消費者，判定業者必需賠償100萬元。

對於補習班名稱使用「台大」二字，台大校方曾經公開強調，商標不僅是一個形象，也是品牌及法律保護的權利，未經商標權人同意便擅自使用相同或近似的商標，就是構成商標侵權。台大的商標權價值，並不亞於其他國際知名企業的商標權，一定會努力維護。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

