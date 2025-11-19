最高折6千！回收手機賺折扣 台灣大拚手機回收47萬支
財經中心／師瑞德報導
面對氣候變遷挑戰，台灣大哥大再度走在業界前端，攜手環境部資源循環署、臺北科技大學與產業夥伴，完成全台首套針對「行動電話回收及循環服務」的碳足跡產品類別指引（PCR），並於10月29日正式公告。此舉不僅立下台灣電信業循環經濟評估標準，更為後續政策與企業行動提供明確依循。
台灣大哥大表示，本次制定的PCR涵蓋舊機買回、租賃、維修服務與服務型計費四大面向，是國內首度系統化定義行動電話循環服務碳排的依據，將可量化、可比較的標準導入產業，並同步將「電信循環服務」納入碳盤查體系，為產業轉型開啟新篇章。
台灣大拚47萬支回收里程碑
根據台灣大通過ISO 14067標準查證結果，購買或回收一支二手機，平均可減少新製手機約16倍的碳排放。自2008年起推動回收計畫以來，台灣大已回收超過47萬支廢手機，近三年更成長近三倍，成為業界典範。今年擴大推動「舊換新」優惠，與13個品牌合作，推出47款適用機型，不僅回收舊機、購新機最高折3,000元，老客戶最高還能享6,000元折抵。
此外，台灣大推出「認證盒裝二手機」，提供最長12個月保固，iPhone 15（128G）搭配5G資費更可0元入手。商品經嚴格檢測，保證原廠零件、電池效能近九成、外觀九成新，讓消費者用實惠價格支持綠色行動。
電信業減碳新里程碑
台灣大技術長揭朝華指出，該PCR歷經18個月研究、由北科大、TÜV NORD與多家夥伴協力研擬，依據ISO 14067、14040/44與環境部標準制定，並完成專家審查，確保公信力與產業可行性。PCR內容涵蓋產品定義、生命周期分析、碳排資料蒐集與系統邊界等項目，為業界未來碳管理與循環服務創建量化基礎。
TÜV NORD也證實，台灣大西門町門市為國內首家通過ISO 14067碳足跡驗證之示範據點，成為淨零推動具體範例。北科大則表示，該PCR將成為業界服務循環階段碳排評估的重要制度補足，有助建立完整的循環經濟衡量機制。
回收行動不是口號
根據《2024全球電子廢棄物報告》，2022年全球產出高達6,200萬公噸電子垃圾，僅22.3%被妥善回收。台灣大以實際行動證明，用戶每一次回收、換機或選擇二手機，都是對環境的減碳投資。從次世代門市的電子公播系統、電子價牌，到串聯供應鏈與再利用平台，台灣大已將減碳理念融入日常營運，並持續拓展環境績效追蹤機制。
未來，台灣大將與台灣伊藤忠、Future Dial、點子行動科技等夥伴深化合作，進一步拓展回收通路與產品生命週期延長服務，期望成為綠色電信產業的示範企業，推動台灣循環經濟走得更快、更深、更實。
