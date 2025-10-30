「最高時薪1450元」太低？澎湖三總急診徵才 醫師齊嘆：很難徵到人
台灣醫療面臨資源緊張、健保給付停滯、人力與藥物流失等挑戰，讓不少醫師直呼醫療崩壞。國防醫學大學三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政近日公告，由於急診人力緊張，懇請各「部隊醫官」或是「醫院醫師」利用休假時間支援第一線，每12小時支給13392元至17400元，等於時薪1116元至1450元，貼文曝光後引發熱議，許多醫界人士紛紛直言，澎湖分院支給比本島非六都的急診還低，「很難徵到人」。
吳聲政在個人Threads發文表示，由於澎湖分院急診人力緊張，希望各「部隊醫官」或是「醫院醫師」利用休假時間支援，一起守護離島第一線，科別為急診內科，時數為6至12小時，每12小時支給13392元至17400元，等於時薪1116元至1450元，吳聲政提到，因飛機班次因素，可安排6至12小時班，有醫院的宿舍可以住，「離島醫療現靠有限的醫生支撐，誠摯歡迎能抽空支援的您與我們聯繫」。
對此，許多醫界人士紛紛回應，「比在本島非六都的急診還低，很難徵到人」、「這個薪水看起來你們根本不缺人，或是覺得人命不值錢，刪了吧哥」、「這種價格，真的太…功德了」、「開兩倍薪水都沒人要去，也太少了」；胸腔科醫師蘇一峰則指出，台大加護病房ICU值班時薪約900元，澎湖三總支給吸引不到醫師，從台灣到澎湖值辛苦的急診，更是台灣醫療崩壞的核心問題，「政府對醫療的投資太少了」。
吳聲政則說明，由於公立醫院有支給規定限制，澎湖三總屬於地區醫院，強度比醫學中心低一點，雖然許多醫界人士反應支給太低，不過這也是未來跟院方或局方爭取加薪的基石。
