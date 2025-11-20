最高檢公益桌曆今亮相！預購突破3000 力邀民眾共同感受司法溫暖

最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆今（20）日在最高檢察署貴陽講堂正式公開發表。（圖／翁靖祐攝）

最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆今（20）日在最高檢察署貴陽講堂正式公開發表，法務部保護司洪信旭司長、PChome 董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等貴賓親臨現場共襄盛舉，並為巨型「小王子公仔」揭幕。

最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆。（圖／翁靖祐攝）

法務部保護司洪信旭司長：「最高檢匠心獨具的創意，將臺灣法學教育跟法律思維推升到前所未有的層次，不僅打破民眾對司法機關冰冷的刻板印象，透過每個月解謎式的旅程，讓民眾在欣賞精美插畫跟閱讀故事的同時，了解證據法則等辦案思維，這是最高明的柔性司法，讓法治教育不再是單向的說教，而是一場邀請全民參與尋找真相之旅」。

台灣犯罪作家聯會理事長既晴：「現代社會邏輯與法律素養非常重要，最高檢透過桌曆及微電影的方式來表現法律的精神，走向一般大眾生活，非常有親切感。以前農業社會出門前要先看農民曆，現在法治社會，大家起床後應該看最高檢的公益桌曆，培養自己的法學素養及推理邏輯知識」。

詹宏志指出：「就我所見，真實世界的司法人員比推理小說裡面的神探要辛苦很多，至少神探回到家不用寫這麼多書狀。司法人員面臨辦案的壓力跟各種阻撓，是遠超過神探面對一個精巧的犯罪設計。司法人員還要面對社會、經濟、政治上各式各樣的壓力」。

「推理小說也曾經啟發真實世界司法人員的辦案，例如桌曆3月的奧斯汀·弗里曼（Austin Freeman）所寫的推理小說《紅拇指印》，是推理史上首次探討指紋鑑定概念，推動了社會與警方對指紋偵查的理解與接受度，刺激當時的紐約警察局成立第一個指紋實驗室」。

檢察總長邢泰釗表示「世界華文人口有14億以上，居然不能出版有名的犯罪推理小說，很令人遺憾。目前臺灣相當富裕，人民素質也高，是時候開始建立臺灣自己本土司法美學與犯罪推理小說。德不孤必有鄰，希望結合相同理念的朋友，走出自己的一條臺灣本土司法美學與內涵」。

「最高檢察署透過今天的微電影與即將出版的《臺灣法學方法論精粹》，開始為臺灣自己的法學資料庫添磚加瓦，或許現在能力還不足以創建出臺灣自己的特色，但是必須先做好準備，讓將來年輕人可以使用這些材料，來建構臺灣本土司法美學及犯罪推理小說」。

