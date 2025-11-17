最高檢公益桌曆6000本售罄！ 引領觀眾走進童話快樂學法律

最高檢以12則經典童話結合台灣地景，打造創新法律教育桌曆與微電影，吸引民眾熱烈迴響。（圖／翻攝畫面）

最高檢察署今年推出《法律 童話 物語》公益桌曆以創新式的臺灣司法美學方式普及法律教育，6000本全數售罄，成績耀眼。此外，最高檢同時將《法律 童話 物語》編製 5 分鐘微電影，由白雪公主、仙度瑞拉、青銅巨人擔任主角在臺灣北、中、南各地演出，即日起發送到全國檢察機關及各網路平台。

最高檢察署 2025《法律 童話 物語》公益桌曆精選小王子、雪后、愛麗絲與紅心皇后、銀河鐵道之旅、魔笛前傳、威尼斯商人、白雪公主、仙履奇緣、「飛鼠 山豬 梅花鹿」、小紅帽、寒夜曙光、皮諾丘奇幻人生等 12 篇經典故事作為主題，結合馬祖藍眼淚、中央山脈、高雄愛河、臺北大稻埕、花蓮月洞、臺中國家漫畫博物館、屏東大社部落、臺北 101及新北九份等各地特色，分別闡述法律不同的面向與意義。推出後獲得熱烈迴響，6000本全數售罄。

另外，最高檢察署採動畫方式製成微電影，由阿紫檢察官帶領觀眾在 12篇耳熟能詳的童話故事中，認識法律的意義、精神、目的，以及與環境、契約、正義、道德、家庭、文化、安全、社會、科技的關係等不同面向的法律議題，不僅讓法律教育更具創意，也讓更多人意識到法律的魅力與力量，即日起微電影將提供各檢察機關法律宣導使用，並在社群平台與校園推廣，讓法律教育以輕鬆有趣的方式，深入每個角落。

