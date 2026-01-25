最高檢國安層級偵辦防彈背心弊案 王鴻薇：應修法源頭控管

軍警用防彈背心的採購弊案近年頻傳，日前檢察總長邢泰釗召開會議指示檢察機關從速從嚴偵辦。對此，曾經踢爆警用防彈背心瑕疵案件的國民黨立委王鴻薇認為，去年連監察院都對警用防彈背心採購重大違失提出糾正，代表事態已經非常嚴重，最高檢察署將採購弊案拉高為國安案件偵辦劣質廠商，更應該修《政府採購法》源頭控管。

警用防彈背心示意圖；圖為穿著防彈戰術背心的北市特警。(圖/截自北市警局臉書)

王鴻薇23日在臉書貼文表示，她過去曾經與廖偉翔委員、林國春議員共同踢爆警用防彈背心出現瑕疵，相關得標廠商「光研企業」是過去三度被列為採購黑名單的廠商，造成惡質廠商不斷的販賣劣質品，危及軍警的生命安全的行為。

王鴻薇指出，最高檢察署日前邀集高雄高分檢、台北地檢署、桃園地檢署及橋頭地檢署，召開「偵辦軍警用防彈背心採購案策進會議」，並將這些劣質廠商的行為拉高為國安案件偵辦，並下令全國嚴查速辦。

王鴻薇。(圖/中天新聞)

王鴻薇表示，劣質廠商過去屢屢利用《政府採購法》的漏洞，提供劣質防彈背心給軍警消，就算被列為採購黑名單的廠商、與機關發生爭訟，都能在黑名單期限一過，繼續鑽漏洞牟利。甚至廠商換個代表人或公司名稱，就能繼續採購得標，不只視《政府採購法》為塑膠，更危及軍警的生命安全。

王鴻薇指出，去年連監察院都對警用防彈背心採購有重大違失提出糾正，就代表這些事態已經非常嚴重。最近最高檢察署因為國內防彈背心採購弊案頻傳，將拉高為國安案件偵辦，雖然有恫嚇惡質廠商的效果，但仍然無法在源頭有效控管。

王鴻薇強調，因此她才會提出《政府採購法》修法三振條款，應該永久停權多次違規廠商。她更多次向公共工程委員會呼籲修法，才能有效保障軍警人員的生命安全。她表示，警察為了保護我們生命、維護治安衝鋒陷陣，身為立法者，我們應該要完善法規、強化監督，讓軍警有良好的裝備使用，才能夠對得起他們的付出。

