最高檢察署出版《貪污治罪條例逐條評釋》 助澄清吏治保障人權

為深化我國反貪腐法制並提升司法實務效能，最高檢察署於近日正式出版我國首部《貪污治罪條例逐條評釋》，這部鉅作由32位具備豐富實務經驗及學術素養的檢察官共同編撰，全書共316頁，超過17萬字，成為公務員及司法人員的重要法律指引。

《貪污治罪條例》作為我國最嚴厲的反貪腐法律，涵蓋公務員收受賄賂、圖利、侵占公有財產、濫權等多種行為。然而，由於部分行為在適用上存在爭議，輿論中時有對法律適用過嚴或過輕的討論。為了澄清吏治、保障人權，最高檢察署以實務需求為核心，邀集專業檢察官團隊，從法律條文出發，結合理論與案例，系統性地解析《貪污治罪條例》的各項規定，提供明確指引。

全書依《貪污治罪條例》的條文順序編排，每條法規分為「立法說明」、「構成要件解析」、「相關法規及解釋函令」、「實務見解」、「案例解析」及「評析」六大部分。內容架構清晰、文字簡潔，並以實務見解與案例分析幫助讀者快速掌握法條適用範圍及重點。本書不僅是司法實務人員辦案的寶貴參考，也是公務員在執行職務時的重要法律防身工具。

本書特別針對公務員的身份認定進行了詳細分析，包括地方民意代表、村里長、公立學校教師、約聘僱人員等是否屬於「公務員」的範疇，並對「授權公務員」及「受託公務員」的定義進行嚴格解釋，以避免刑事責任的過度擴張。此外，針對公務員在執行職務中容易面臨的「圖利」與「便民」界線模糊問題，本書也提供了理論與實務分析，並舉實例說明，幫助公務員在服務人民時能更加清楚界定行為合法性。

針對《貪污治罪條例》第6條之1有關公務員財產來源不明罪定罪率偏低的情況，本書進行了詳盡分析。從98年立法至今，該罪名起訴案件僅32件，有罪確定比例僅21％。本書建議應修法明確收入認定標準，以提高定罪率並有效打擊貪污行為。

檢察總長邢泰釗表示：「澄清吏治與保障人權，是所有司法人員的天職，最高檢察署自2024年起與32位檢察官同仁就立法史料、構成要件解析、相關法規、實務見解、案例解析等項目，分門別類，抽絲剝繭，反覆推敲。復從讀者角度，深入淺出，佐以案例，完成本書，同仁備極辛勞」。

《貪污治罪條例逐條評釋》將於2026年台北國際書展期間正式發售，每本定價650元，所得收入將全數撥入國庫。書展期間（2月3日至2月8日），於最高檢察署展位及指定展位購買相關出版品滿額，還可獲得限量贈品，包括「神探阿紫公仔」、「法律童話物語小王子公仔」及「台灣之鷹木質紀念牌」。

