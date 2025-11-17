最高檢察署推出《法律 童話 物語》動畫微電影 推廣法律教育新典範

《法律 童話 物語》動畫微電影。最高檢察署提供



最高檢察署以創新形式推廣法律教育，推出《法律 童話 物語》動畫微電影，結合耳熟能詳的童話故事與法律知識，期望透過生動活潑的內容，讓全國大朋友、小朋友都能輕鬆學習法律，深刻體會法律的意義與價值。

最高檢察署於2025年推出《法律 童話 物語》公益桌曆，以小王子、白雪公主、仙履奇緣等12篇經典童話故事為主題，搭配馬祖藍眼淚、台北101、花蓮月洞等台灣特色景點，闡述環境保護、契約精神、正義道德等多元法律議題。該桌曆一經推出即獲熱烈迴響，6,000本全數售罄，展現國人對法律教育的高度關注與支持。

為進一步推廣法律教育，最高檢察署將《法律 童話 物語》改編為5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉等童話角色擔任主角，穿梭於台灣北、中、南各地，生動演繹與法律相關的故事。該微電影透過阿紫檢察官的引領，讓觀眾在輕鬆氛圍中認識法律的精神、目的及其與社會、文化、安全等領域的關聯。

目前，微電影已送至全國各檢察機關及網路平台，包括YouTube及臉書，讓更多人能隨時隨地觀看。最高檢察署表示，希望透過這部微電影，以創意且貼近生活的方式，讓法律教育深入每個角落。

這部史詩級的《法律 童話 物語》微電影是台灣首部以童話敘述法律生命之歌的作品。製作期間，最高檢察署廣泛蒐集各界意見，歷時一年精心打造，務求內容生動活潑且寓教於樂。該片在試映階段即獲得國內外貴賓一致好評，其中德國巴伐利亞邦班堡高等檢察署檢察長Wolfgang Gründler觀賞後表示，將把此創新理念帶回德國加以實踐。

早在2019年，由台北地檢署協助拍攝的實境電影《一日檢察官》已創下331萬人次觀看的紀錄，成為司法教育推廣的重要里程碑。此次最高檢察署再度突破傳統模式，以動畫形式製作《法律 童話 物語》，期望藉由手機與網路平台的廣泛傳播，再度刷新司法宣導的歷史紀錄。

最高檢察署呼籲，全國民眾可透過YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，免費觀看這部用心製作的微電影，共同感受法律的魅力與力量。未來也將持續透過創新方式推廣法律教育，讓正義精神深植於社會每一個角落。

2025「法律 童話 物語」動畫微電影觀看連結：

一、 中文版：

https://youtu.be/7saLl8b_4bw?si=z7fHNfQdvOqlvwVG

二、 英文版：

https://youtu.be/1QJeygS-NtU?si=blW8iUB9BNH1GwYp

三、 日文版：

https://youtu.be/fWM9M4ZQzIY?si=8qBSuc_cy99LuXem

