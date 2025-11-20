最高檢察署推出2026「神探」公益桌曆 邢泰釗盼建立台灣本土法學方法論

最高檢察署今（11/20）舉行《2026「神探」「Impossible Mission」公益桌曆》發表會。呂志明攝



最高檢察署今（11/20）日舉行《2026「神探」「Impossible Mission」公益桌曆》發表會，檢察總長邢泰釗在活動中分享推出桌曆的初衷，並表達希望建立台灣本土法學方法論的遠大願景。

檢察總長邢泰釗。呂志明攝

最高檢察署每年精選不同主題，結合法律、故事及美感，展現法治與藝術的當代司法美學，《2024 奉法者強則國強公益桌曆》、《 2025法律 童話 物語公益桌曆》。今年則推出《2026神探Impossible Mission公益桌曆》，這次核心概念定為「神人探案」，以「Impossible Mission」為名，象徵司法人員憑藉敏銳縝密的推理能力，破解不可能偵破的犯罪。

檢察總長邢泰釗。呂志明攝

邢泰釗表示，桌曆以「司法人員應該挺起腰桿仰望星空，必要時彎腰俯視尋找真相」為核心概念，結合法律推理與經典文學，展現司法人員在破解犯罪時的縝密思維。透過這次公益桌曆的發表，他希望能夠開啟台灣司法美學及法學方法論的探索之路。

他在致詞中提到，「我們國家現在富裕了，年輕人的素質也非常好，是時候建立屬於台灣自己的司法美學和法學方法論，而不是一味地抄襲國外的模式。」邢泰釗感慨地說，過去司法界常見的象徵，不是過於古老就是完全西化，他希望未來能有更多台灣本土特色的作品與方法論能夠出現。

PCHOME董事長詹宏志。呂志明攝

邢泰釗也分享桌曆製作過程中的點滴。他提到，從最初的手工剪貼版本，到後來結合童話元素，團隊拜訪了包括黃春明老師在內的多位台灣耆老，共同為桌曆注入本土文化的精神。他坦言，這項工作比偵辦重大刑案還要困難，但在過程中得到了許多夥伴的支持，其中最感謝的是PCHOME董事長詹宏志以及台灣犯罪作家聯會理事長陳信宏（既晴）。

詹宏志的一席話。呂志明攝

「詹宏志老師的一句話『在犯罪偵察裡，一如其他地方，原因是不能事先設定的，我們得去尋找』，成為桌曆創作的重要靈感。」邢泰釗表示，而陳信宏則以其科技專業背景和創作熱忱，帶領團隊從另一個角度探索犯罪推理的可能性。

邢泰釗也提到，台灣目前在推理小說領域仍有很大的進步空間。他坦言，全世界華人雖有15億人口，但至今未有一本能與世界推理小說經典媲美的作品。早年僅有荷蘭漢學家高羅佩的作品稍具影響力，而本次桌曆原本希望選用台灣本土推理小說，但因作品成熟度不夠，只能選擇歐美作品。

台灣犯罪作家聯會理事長陳信宏恩(既晴)。呂志明攝

「雖然現在還不成熟，但我相信未來一定會有屬於台灣自己的推理小說作品。」邢泰釗表示，他曾參加台灣犯罪作家聯會活動，看到許多年輕人全心投入創作，這讓他充滿信心。「德不孤、必有鄰，我們一定可以走出自己的路。」

最高檢察署今（11/20）舉行《2026「神探」「Impossible Mission」公益桌曆》發表會。呂志明攝

最後，他也透露未來將推出一本書，以公益桌曆微電影作為引言，逐步建構台灣本土法學方法論。「我們現在的條件還沒完全準備好，但必須開始準備一些薪火、磚瓦，為年輕人鋪路，讓他們有能力、有資源去創造屬於台灣的司法美學和推理小說。」

檢察總長邢泰釗。呂志明攝

這次《2026「神探」公益桌曆》的推出，不僅是司法人員對真相追尋的致敬，也為台灣司法文化注入新的可能性。邢泰釗期待透過這個小小的桌曆，能夠啟發更多人共同努力，為台灣司法文化開創嶄新的篇章。

