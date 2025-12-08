最高檢察署推動法學方法論 邀法學巨擘許宗力談憲法意旨的法律解釋

司法院前院長許宗力。資料照。廖瑞祥攝



最高檢察署與中華民國檢察官協會長期致力於推動法學方法論的研究與發展，並透過「近思講座」邀請法學界傑出人士分享專業見解。今年行憲紀念日前夕(12/24)上午10時至12時，將於台北市中正區博愛路164號高等檢察署博愛講堂，隆重舉行一場以「合乎憲法意旨的法律解釋」為題的專題演講，會中將邀請我國法學界德高望重的司法院前院長兼國立臺灣大學法律學院榮譽教授許宗力主講。

檢察總長邢泰釗。資料照。呂志明攝

今年11月20日，最高檢察署舉行《2026「神探」「Impossible Mission」公益桌曆》發表會時，檢察總長刑泰釗曾有感而發的表示：「我們國家現在富裕了，年輕人的素質也非常好，是時候建立屬於台灣自己的司法美學和法學方法論，而不是一味地抄襲國外的模式。」邢泰釗感慨地說，過去司法界常見的象徵，不是過於古老就是完全西化，他希望未來能有更多台灣本土特色的作品與方法論能夠出現。

廣告 廣告

法學界巨擘許宗力 貢獻卓越憲政發展

許宗力是我國憲法與行政法領域的權威學者，其專業成就與影響力備受推崇。他於德國哥廷根大學取得法學博士學位，返台後投身於國立臺灣大學法律學院的教學與研究工作，並曾擔任該校法律學院院長。2003年，許宗力先生經總統提名出任司法院大法官，任內主持完成122件釋憲案，對我國憲政理論與實踐具有深遠影響。他的著作《法與國家權力》、《憲法與法治國行政》等更是法學界的重要參考書目。

除了在憲法法庭上的實務經驗，許宗力還曾擔任公平交易委員會委員及台灣法學會理事長等重要職務，長期致力於推動我國法律體系的進步與完善。

從比較法學視角 剖析法律解釋的憲法意涵

這次講座中，許宗力將以其豐富的學術背景與實務經驗，從比較法學的視角切入，探討如何進行合乎憲法意旨的法律解釋。自司法院大法官開始釋憲以來，我國經歷了自由化、民主化及制度改革的歷程，在這段時間內，大法官透過解釋憲法，確立了民主與憲政主義的重要價值，保障人民權利並促進國家機關的穩定運作。

最高檢察署表示，此次講座將深入探討憲政文化下的法律解釋如何能夠更貼近憲法精神，不僅是一次難得的學術交流機會，更希望藉此提升我國法律工作者對於憲政與法律解釋的理解與實踐能力。

更多太報報導

擔心AI永動機泡沫化？ 陸行之：車用半導體回來了、營收將優於車廠近倍增

輝達先進晶片應輸中？ 美貿易代表「謹慎」：國家安全須置首位

高市掀開中日的壓力蓋？謝金河：台灣到底是誰的、能見度會愈來愈高