最高檢建議閃兵刑責提高至7年 顧立雄：會與相關部會研議

顧立雄表示，《妨害兵役治罪條例》的相關刑責，會由國防部、內政部跟相關部會進行研議。（圖／周志龍攝）

藝人「閃兵」案連環爆，最高檢近日函請各檢察機關對相關案件「從嚴、從速」偵辦，並建議主管機關應通盤檢討並強化兵役法第32條以下之「徵兵處理」機制，核實兵役體位的認定，並提高法定刑度為7年以下有期徒刑。對此，國防部長顧立雄今（6）日回應，將與內政部與相關部會進行研議，並強調除役年齡將依軍種與職務需求進行整體評估。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部報告「國軍無人載具部隊建置與訓練規劃」。顧立雄會前受訪表示，《妨害兵役治罪條例》的相關刑責，會由國防部、內政部跟相關部會進行研議。

廣告 廣告

顧立雄指出，除役年齡跟妨害兵役其實並無直接關聯，事實上有構成妨礙兵役的行為，就會以妨礙兵役治罪條例來治罪。

至於除役的年齡是如何，顧立雄表示，這考慮到我們對於每一個不同階層，他們能夠達成任務所需要的年齡，會來作適切的考量。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA 本人甜喊：越長越像

光復鬼故事1／家人捨命救小沂！補助金遭領走還被趕 房東竟是戶政人員