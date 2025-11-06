最高檢建議「閃兵」刑責提高至7年 顧立雄：會與內政部等研議

國防部長顧立雄於立法院受訪。廖瑞祥攝



針對多位藝人「閃兵」兵役體檢造假逃避兵役，最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下，且國民黨立委黃健豪日前也提出《兵役法》修正提案，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，國防部長顧立雄今天（11/06）表示，關於《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。顧立雄於會前被問到，關於《妨害兵役治罪條例》的刑責問題，會由國防部跟內政部還有相關部會研議。

顧立雄指出，除役年齡跟妨害兵役其實沒有完全連接在一起，因為有構成妨害兵役的行為時，就會以《妨害兵役治罪條例》治罪。至於除役的年齡，他則說，會考慮到國軍對於不同階層所能達成的任務，其所需的年齡，來做適切考量。

