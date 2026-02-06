最高檢法學著作剛柔並濟 首進軍台北國際書展獲好評

最高檢出版法學著作一籮筐，首度進軍國際書展，並由檢察官當說書人，吸引不少讀者參加，反應相當熱烈。（最高檢提供）

最高檢察署首度進軍「臺北國際書展」，參展出版品集結了最高檢近年智慧結晶，從探討法律實務的專業論著，到溫暖人心的繪本與文創公益桌曆，深受民眾喜愛，開展首日即開出紅盤，現場買氣沸騰，各類出版品已熱銷400本以上！

最高檢察署參展出版品集結近年來的智慧結晶，內容「雅俗共賞、剛柔並濟」，在專業領域方面，備受法律人推崇的《貪污治罪條例逐條評釋》、《國家安全法反滲透法國家機密保護法逐條評釋》、《德國檢察實務》及《最高檢察論壇》等，展現了學術與實務的深厚底蘊；至於柔性出版品，則有充滿童趣與教育意義的《法律童話物語繪本》，以及設計精美、極具收藏價值的《2026神探Impossible Mission公益桌曆》。

廣告 廣告

最高檢首進軍國際書展，檢察總長邢泰釗與前中華郵政董事長翁文祺及三民董事長劉仲傑與前國家圖書館館長王涵青合影留念。（最高檢提供）

最高檢出版多本書籍，曾列入政府出版品銷售排行榜第一名，國際書展開展首日即開出紅盤，現場買氣沸騰，檢察官也跨入文化界與讀者深入對話，包括知名出版業者、律師、外國人士、年輕學子紛表讚揚，THREAD網友更高達1千多人點讚，展現「司法為民」新風貌。

檢察總長邢泰釗說：「最高檢察署為什麼要參加書展？就是抱持著一顆謙卑的心向各界學習，讓司法工作更接地氣。」「過去司法界的出版品多半只送不賣，但未經市場檢驗的書籍，難以證明其價值，也常被人忽略。最高檢這次選擇『走入市場』，就是希望我們的出版品能接受讀者的檢驗。如果民眾願意付費收藏，才代表這些法律知識與理念，真正具備了打動人心的力量。」

時報文化出版趙政岷董事長說：「時報出版社出版童書已經7、8年了，去年在臺中兒少書展時，看到最高檢察署的展位不但佈置的很漂亮，還有滿滿的出版品，我看得非常興奮，今年非常榮幸，終於爭取到跟最高檢合作出《法律童話物語》繪本。」「這本書非常有意義，它把小王子、愛麗斯夢遊仙境、白雪公主等大家熟悉的童話故事，重新帶入法律、道德與正義的思考。每個人都可以透過閱讀童話得到該有的法律知識與行為規範。」

檢察總長邢泰釗扮演說書人，與讀者進行交流，迴響熱烈。（最高檢提供）

國家圖書館前館長王涵青教授：「最高檢察署近年出版品最令我感佩的一點，在於能用淺顯易懂的方式，引導讀者切入法律判決背後的複雜考量，甚至啟發讀者對人生觀的思考。誠摯邀請國人到 A1112 展位，親自感受這些兼具法律深度與人生溫度的優質好書。」

此外， 最高檢精心設計製作的「神探阿紫」、「小王子」公仔引爆收藏熱潮！展位規劃沉浸式法袍體驗，書籤、飄帶、金屬法瑯徽章等限量文創宣導品，深獲觀眾喜愛，讓臺灣司法美學走入生活！最高檢展位規劃「法袍體驗」等互動遊戲，邀請國人親身穿上檢察官、法官等各式法袍，不同年齡層的參觀者透過輕鬆互動的過程，親身感受司法的莊嚴與使命。

活動同樣吸引來自德國、加拿大、美國等外國朋友加入法袍體驗，對我國司法文化宣導方式感到新奇有趣，踴躍參加，拍照留念。 檢察官也化身說書人，搭配生動的微電影、有獎徵答及摸彩活動，帶領現場民眾展開一趟奇妙的法律之旅，活潑生動，獲得年輕朋友熱烈參與。

最高檢推出各種公仔及文創作品，深獲各界好評。（最高檢提供）

最高檢說，2月3日書展開展首日，由檢察總長邢泰釗打頭陣，與作家既晴對談「卡拉馬助夫兄弟們：自由與審判的救贖」。2月4日張安箴檢察官帶來《法律童話物語繪本》新書發表，將經典童話揉合法律觀念，引發家長與孩童熱烈參與。同日，《國家安全法反滲透法 國家機密保護法逐條評釋》新書分享會，劉建志檢察官深入淺出地剖析國安法制三大支柱，說明法律如何在捍衛自由與防衛機制間取得平衡，守住民主底線。

2月5日輪到林錦鴻檢察官介紹《貪污治罪條例逐條評釋》，本書不僅是我國第一本貪污治罪條例專書，更是公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官與涉及政府採購之醫療、公共工程、教育等等各界人士避免觸法的法律防身教科書。

2月6日則由吳梓榕檢察官上場，分享《德國檢察實務》，本書藉由各個作者在不同地區、對不同案型之實地觀審報告，使讀者仿佛親臨德國偵審現場，瞭解兩國實務操作上「名同實異」之處。

2月8日（週日）換到許文琪檢察官壓軸登場，分享《2026神探公益桌曆》，帶領民眾領略如何以推理作為理解世界的方式。透過一系列多元主題，最高檢察署讓法治宣導內容變得鮮活有趣，使法律與正義不再是遙不可及的教條，而是國人生活中可親近、可思考的智慧。

最高檢說希望讀者們可把握最後兩天假期（2月7日、8日）！誠摯邀請國人親臨最高檢察署「2026臺北國際書展」展位，現場感受臺灣截然不同的司法文創與美學，必能帶來新的能量。凡於書展期間（115年2月3日至8日），於最高檢察署展位（A1112）或指定合作展位（大學出版社聯盟 D620、新學林 B431、三民書局 C1000）購買最高檢察署各類出版品，包含《貪污治罪條例逐條評釋》、《最高檢察論壇》、《德國檢察實務》、《2025非常上訴案件選粹》、《國家安全法 反滲透法 國家機密保護法 逐條評釋》及《2026 神探 Impossible Mission》公益桌曆等，可參加「限量滿額贈禮活動」：

消費滿 1,000 元：贈送「神探阿紫公仔」。

消費滿 1,500 元：贈送「法律童話物語小王子公仔」。

消費滿 3,000 元：贈送「臺灣之鷹木質紀念牌」。

更多鏡週刊報導

獨家／檢察長人事出爐 陳舒怡接掌花蓮成最大亮點

獨家／在外上課賺外快屢爆爭議 苗檢主任莊佳瑋考績未達良好

中檢搜索中榮涉違法廠商操刀案 聲押2醫師1醫材商