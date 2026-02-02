最高檢邀集32位檢座撰述17萬字鉅著 全台首本貪污治罪條例專書上市

最高檢察署邀集32位各審級具深厚實務辦案經驗及學術論證能力檢察官，從讀者角度，透過系統性體例編排及深入淺出的文字與案例解析，將艱澀的法條轉化為實用的法律防身手冊，定名《貪污治罪條例逐條評釋》，作為實務指引，同時釐清我國懲貪法律理論體系。圖由最高檢提供

《貪污治罪條例》為我國懲治貪瀆犯罪最嚴厲法律，內容涵蓋公務員收受賄賂、圖利、詐取財物、侵占公有財產、濫權行使職務等多項行為，為供公務員及司法人員能迅速、正確了解我國貪污犯罪態樣及處罰界線，最高檢察署邀集32位各審級具深厚實務辦案經驗及學術論證能力檢察官，從讀者角度，透過系統性體例編排及深入淺出的文字與案例解析，將艱澀的法條轉化為實用的法律防身手冊，列為最高檢察署法學叢書之三，定名《貪污治罪條例逐條評釋》，期能建構《貪污治罪條例》完整論述，作為實務指引，同時釐清我國懲貪法律理論體系。

最高檢說，貪污治罪條例刑罰雖重，但在事實認定與法律適用上爭議頗多，不僅各審級見解分歧，上下審級時有來回而延宕不決，不僅考驗司法人員辦案功力，公務員亦難以拿捏處理公共事務界線。

《貪污治罪條例逐條評釋》全由第一線偵辦貪污犯罪之優秀檢察官編撰，依《貪污治罪條例》條次順序編排，逐條分以（一）立法說明；（二）構成要件解析；（三）相關法規及解釋函令；（四）實務見解；（五）案例解析；（六）評析等六段架構鋪陳。定位為實務用書，全書316頁近17萬字，以架構清楚、內容精確、文字簡要為編輯宗旨。實務見解摘要標題，方便閱讀及查找，必要時，以案例解析，讓讀者更清楚法條的適用；條文如有商榷之處，則附以評析論證，並提出本書見解，供各界參考。

最高檢指出，《貪污治罪條例逐條評釋》不但是司法實務工作人員，掌握構成要件、體例與見解之辦案指引。更是公務員、軍人、各級民意代表及其助理、約聘僱人員、國民法官與涉及政府採購之醫療、公共工程、教育等等各界人士，必讀的法律防身教科書，作為風險管理依據，可避免觸犯法網。

貪污治罪條例原則僅處罰「公務員」，但「公務員」之概念與界定在實務適用上卻讓一般大眾難以理解。例如被認屬軍公教團體一員之公立學校教師，依現行法律規定，原則上非屬公務員，但若兼任行政職，如擔任學校事務組組長，從事財產管理等公共事務時，又被認屬公務員。

最高檢說，本書對於公務員的身分與認定做系統性的分析，例如地方民意代表、村里長、約聘僱人員、公立醫院公務車司機、軍醫院之軍醫師等是否屬公務員，都依實務見解清楚說明。

對於「授權公務員」及「受託公務員」之認定，本書更詳細闡釋，應從嚴解釋，避免過度擴張刑事責任的範圍。

圖利罪是制裁惡性貪瀆案件之法律途徑，但公務員「圖利」行為與「便民」都是給予人民利益或好處，關鍵在犯罪的明知，一念天堂，一念也可能身陷囹圄。

本書對於「圖利」與「便民」的區別，就理論與實務做系統性的分析，並舉實例說明，是所有公務員及相關人士必讀的法律防身指引，惟有清楚掌握「圖利」與「便民」界線，毋庸擔心觸法而消極不作為，更能勇於任事、為民服務，並保護自身名譽與職涯。

貪污治罪條例第6條之1公務員財產來源不明罪規定「財產增加與收入顯不相當」之「收入」認定標準分歧，有採公職薪俸為準，亦有納入其他合法所得、甚至配偶收入者，致母數擴大而難認「顯不相當」，弱化說明義務與打擊貪污目的。

最高檢表示，本書從定罪率觀察及分析，本條從98年立法至114年11月20日，起訴案件僅32件，有罪確定7件，迄今起訴有罪的比例僅佔21％，無罪確定12件，佔全體比例的37.5％，尚有13件在法院審理中，刑度多集中於2年以下。顯見本條因構成要件定義不明確，起訴後無罪比例偏高，有罪判決刑度多半偏輕。本書建議修法明確「收入」基準，以免標準模糊、適用困難而流於具文。統計數據是否詳實精確，攸關對貪瀆現象的真實反映與政策擬定。

為更貼近實況，統計項目應能呈現涉案者實際影響力及起訴罪名與確定判決間的落差等資訊，供檢討偵辦成效、調整查緝重點與資源配置之參考。本書並就現行貪瀆統計呈現方式進行評析，提出具體建議供主管機關研議可行性。

《貪污治罪條例逐條評釋》共同作者包含：邢泰釗、林麗瑩、陳佳秀、林錦鴻、李濠松、樊家妍、劉建志、許文琪、吳梓榕、張安箴、邱耀德、林芝郁、李進榮、邱智宏、蘇佩鈺、吳曉婷、林黛利、鄭子薇、王鑫健、邱文中、楊植鈞、李俊毅、黃筳銘及王遠志；本書顧問：林麗瑩、顏迺偉、李嘉明、曾昭愷、蔡麗宜、陳佳秀；審稿：吳怡明、謝雨青、樊家妍、吳梓榕、劉建志、鄧巧羚、劉穎芳、吳曉婷等等，均是具深厚實務辦案經驗及學術論證能力之優秀檢察官，群策群力，備極辛勞，我國第一本《貪污治罪條例逐條評釋》專書始能問世。

《貪污治罪條例逐條評釋》於《2026臺北國際書展》正式開賣！每本定價650元，書款撥入國庫供政府整體運用。2026年2月3日（星期二）至2月8日（星期日）書展期間，於最高檢察署展位（臺北世界貿易中心展覽一館一樓，A1112展位）及其他指定展位購買最高檢察署各類出版品：《貪污治罪條例逐條評釋》、《最高檢察論壇》、《德國檢察實務》、《2025非常上訴案件選粹》、《國家安全法 反滲透法 國家機密保護法 逐條評釋》及《2026 神探 Impossible Mission》公益桌曆，滿額贈限量好禮：滿1000元贈送「神探阿紫公仔」，滿1500元贈送「法律童話物語小王子公仔」，滿3000元贈送「臺灣之鷹木質紀念牌」。

《貪污治罪條例逐條評釋》之購買方式：

一、 政府出版品展售門市 1. 國家書店松江門市：台北市中山區松江路209號1樓 電話：（02）2518-0207 2. 五南文化廣場台中總店：台中市西區臺灣大道二段85號 電話：（04）2226-0330

二、 線上通路 1. 國家書店：https://www.govbooks.com.tw 2. 五南文化廣場：https://www.wunanbooks.com.tw 3. 博客來網路書店：https://www.books.com.tw 4. 金石堂網路書店：https://www.kingstone.com.tw 5. 誠品網路書店：https://www.eslite.com 6. 讀冊生活網路書店：https://www.taaze.tw

