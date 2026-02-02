最高檢首度參與台北國際書展 (圖)

中部中心/王俞斐、李文華、羅宇翔 彰化報導有信徒前往彰化縣定古蹟清水岩寺參拜，卻不慎駕車撞破百年圍牆，車輛卡在綠地上動彈不得，巨大聲響嚇壞參拜民眾，肇事的75歲女駕駛，自稱突然暈眩才會肇事，後續恐怕得負起相關修復賠償費用。彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱:暈眩不適(圖/民視新聞)黑色轎車，緩緩開進廟前廣場，原本以為駕駛要停車，但她抵達圍牆前，沒有減速，反而高速暴衝，撞破圍牆。轎車前輪，卡在磚牆上，後輪停在植栽綠地，進退兩難，目擊民眾看到這幕，全傻眼。圍牆被撞出一個大洞，石塊散落滿地，樹木被連根撞斷，現場一片混亂。75歲婦人自述恍神暈眩才會釀禍 幸好無人受傷(圖/民視新聞)事發在彰化社頭鄉，創廟近三百年的縣定古蹟清水岩寺，2日中午1點左右，75歲婦人突然失控暴衝，她自述恍神暈眩才會釀禍，當下婦人嚇到臉色鐵青，幸好沒人受傷。而婦人肇事地點旁這棵二葉松，已經擁有三百多年歷史，廟方說相當珍貴，幸好這回沒被波及，否則損失慘重。警方調查婦人並沒有酒駕 疑似身體不適闖下大禍(圖/民視新聞)警方調查，婦人並沒有酒駕，這回疑似身體不適，闖下大禍，廟方將通報，古蹟修復專家，前往修繕，若婦人經濟許可，也不排除向她索取後續修復費用。原文出處：彰化百年佛門古廟圍牆遭衝撞 7旬駕駛稱：暈眩不適 更多民視新聞報導衰! 剛停路旁就遭追撞 彰化肇事女駕駛為"無照累犯"疑未注意號誌! 公車路口追撞"6車連環撞"釀3傷謝典霖震撼公開「僵持」內幕！認了親姊謝衣鳯選縣長：突發狀況

