最高檢「神探」公益桌曆開賣 預購已破3,000本

最高檢察署今天(20日)正式發表2026年的公益桌曆《2026神探 Impossible Mission》，以12則經典推理故事結合法律概念，呈現辦案邏輯與證據運用的探案辯證，讓讀者彷彿親歷法庭與現場交錯的時空。這本公益桌曆預購已破3,000本，收入將全數歸入國庫。

最高檢察署今天舉辦「2026神探Impossible Mission公益桌曆開賣記者會」，包括檢察總長邢泰釗、法務部保護司司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等人均出席。

廣告 廣告

邢泰釗表示，2026神探桌曆經過1年精心籌劃，可說是本破案的法學方法論，「小朋友看了就有小柯南的非凡觀察力和勇氣；大朋友看了就有福爾摩斯或李昌鈺的推理能力；創業家看了，心中就有領悟」。

邢泰釗說，世界華文人口有14億以上，台灣不但富裕，人民素質也高，是時候開始建立自己本土司法美學與犯罪推理小說。他希望結合相同理念的朋友，打造台灣本土司法美學與內涵。

詹宏志則說明桌曆的12個月份就是12本書或12位作者的整理歸納，隱藏著一個司法人員的自我期許，希望在混亂的世界仍有機會為社會扮演中流砥柱的角色。

最高檢表示，公益桌曆自今天起於多個網路平台、全台政府出版品展售門市販售，每本新台幣200元，收入將全數歸入國庫。

記者會現場也播放最高檢製作的正氣5「神探」微電影，藉由「阿紫」檢察官與台灣紫斑蝶帶領觀眾展開一場神人探案之旅，在12個經典推理奇案中認識「神探」，由英國福爾摩斯貫穿到俄國杜斯妥也夫斯基，劇情張力十足，充滿奇幻推理，後續將發送各檢察機關公開播放。