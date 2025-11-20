最高檢2026公益桌曆火熱開賣 預購飆破3000本

最高檢《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆今發表，包括檢察總長邢泰釗、法務部保護司司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等貴賓親臨現場共襄盛舉，並為巨型「小王子公仔」揭幕。

最高檢察署《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆今（20）日正式公開發表，由重量級嘉賓參與，包括檢察總長邢泰釗、法務部保護司司長洪信旭、PChome董事長詹宏志、台灣犯罪作家聯會理事長既晴等貴賓親臨現場共襄盛舉，並為巨型「小王子公仔」揭幕。

最高檢說，在「神探」微電影中，阿紫檢察官與臺灣紫斑蝶帶領觀眾展開一場神人探案之旅，在12個經典推理奇案中，認識「神探」：（一月）仰望星空看大局，彎腰俯視尋找微小真相；（四月）堅守中立與冷靜，守住程序正義，「真正的挑戰，藏在細節裡」；（六月）用科技與專業對抗壓迫，因為「真相不是你相信什麼，而是你能證明什麼」；（十二月）保有「精神上的自主」，因為「真正的快樂」來自於承擔選擇的重量及保有獨立思考的能力。由英國福爾摩斯貫穿到俄國杜斯妥也夫斯基，劇情張力十足，贏得現場貴賓一致讚嘆。

法務部保護司司長洪信旭說：「最高檢匠心獨具的創意，將臺灣法學教育跟法律思維推升到前所未有的層次，不僅打破民眾對司法機關冰冷的刻板印象，透過每個月解謎式的旅程，讓民眾在欣賞精美插畫跟閱讀故事的同時，了解證據法則等辦案思維，這是最高明的柔性司法，讓法治教育不再是單向的說教，而是一場邀請全民參與尋找真相之旅」。

台灣犯罪作家聯會理事長既晴表示：「現代社會邏輯與法律素養非常重要，最高檢透過桌曆及微電影的方式來表現法律的精神，走向一般大眾生活，非常有親切感。以前農業社會出門前要先看農民曆，現在法治社會，大家起床後應該看最高檢的公益桌曆，培養自己的法學素養及推理邏輯知識」。

PChome董事長詹宏志也指出：「就我所見，真實世界的司法人員比推理小說裡面的神探要辛苦很多，至少神探回到家不用寫這麼多書狀。司法人員面臨辦案的壓力跟各種阻撓，是遠超過神探面對一個精巧的犯罪設計。司法人員還要面對社會、經濟、政治上各式各樣的壓力」。

詹宏志還提到，推理小說也曾經啟發真實世界司法人員的辦案，例如桌曆3月的奧斯汀·弗里曼（Austin Freeman）所寫的推理小說《紅拇指印》，是推理史上首次探討指紋鑑定概念，推動了社會與警方對指紋偵查的理解與接受度，刺激當時的紐約警察局成立第一個指紋實驗室。桌曆12個月份就是12本書或12位作者的整理歸納，也隱藏著一個司法人員自我期許，期許自己在這樣混亂的世界裡頭，仍然有機會可以為社會扮演一個中流砥柱的角色。

檢察總長邢泰釗說：「世界華文人口有14億以上，居然不能出版有名的犯罪推理小說，很令人遺憾。目前臺灣相當富裕，人民素質也高，是時候開始建立臺灣自己本土司法美學與犯罪推理小說。德不孤必有鄰，希望結合相同理念的朋友，走出自己的一條臺灣本土司法美學與內涵」。

他還說，最高檢察署透過今天的微電影與即將出版的《臺灣法學方法論精粹》，開始為臺灣自己的法學資料庫添磚加瓦，或許現在能力還不足以創建出臺灣自己的特色，但是必須先做好準備，讓將來年輕人可以使用這些材料，來建構臺灣本土司法美學及犯罪推理小說。

最高檢察署已從預購者中抽出 10 名幸運民眾，贈送本署聘請名師，限量製作「小王子」公仔1只；另製作巨型「小王子公仔」於今（20）日同步揭幕，將永久展出於一樓大廳，引領國人踏入充滿法治與偵探氛圍的想像空間，共同感受司法的溫暖力量。

最高檢察署每年精選不同主題，結合法律、故事及美感，展現法治與藝術的當代臺灣司法美學。《2026神探 Impossible Mission》公益桌曆核心概念為「神人探案」，以「Impossible Mission」為名，象徵司法人員憑藉敏銳縝密的推理能力，破解不可能偵破的犯罪。

最高檢察署編輯團隊歷經一年籌劃，蒐集多種推理類型，結合經典推理文學與偵查實務，並與學者專家討論角色與情節，以 12 則經典推理故事結合法律概念，搭配2026每月插畫與故事摘要，呈現辦案邏輯與證據運用的探案辯證，讓國人彷彿親歷法庭與現場交錯的時空。

最高檢說，《2026 神探 Impossible Mission 公益桌曆》預購已破3,000本以上！即日起於全國各通路開始販售，每本公益價新臺幣200元，收入全數歸入國庫。籲請國人欲購從速，以免向隅。

《2026神探Impossible Mission公益桌曆》之購買方式

二、現場購買：直接至本署（臺北市貴陽街一段235號一樓服務台）或下列政府出版品展售門市洽詢。 國家書店松江門市：台北市中山區松江路209號1樓，電話：（02）2518-0207 五南基隆海洋書坊: 基隆市北寧路2號，電話：（02）2463-6590 五南北大店:新北市三峽區大學路151號(台北大學內-商學大樓1F)，電話：（02）2368-3380 五南文化廣場台中總店：台中市西區臺灣大道二段85號，電話：（04）2226-0330 五南嶺東店：台中市嶺東路1號，電話：（04）2385-3672 五南高雄店：高雄市新興區中山一路262號，電話：（07）235-1960 五南政府出版品物流中心：台中市北屯區軍福七路600號，電話：（04）2437-8010 三、電話購買：於上班時間內撥至訂購專線(02)23167583洽詢。

