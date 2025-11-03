最高法官辦公室昏倒 疑中風送醫急救

最高法院法官在辦公室昏倒送醫。（本刊資料照）

最高法院刑庭周姓法官今天下午在辦公室昏倒，同仁發現周法官意識不清後立即將他送醫，近來各法院案件量爆增，但人力嚴重不足，法官多有過勞情形，加上近日台北天氣變冷，今日氣溫約20度，周法官在辦公室昏倒後送台大醫院急救，疑似中風，法院同仁及他的學弟妹們都紛紛表示希望他平安無事，並互相提醒要多保重身體。

周姓法官原訂於明年1月退休，他曾審理過許多重大案件，今天原本與同仁相約下午2點30分在辦公室討論，同仁依約前往時，周法官沒有應門，同仁離去後，於下午3時許再度前往，發現情況不對，立即進門，發現周法官意識不清，昏倒在辦公室內。

最高法院立即請救護車將周法官送醫，消息立即在司法官圈傳開，法院同仁及他的學弟妹們都紛紛表示希望他平安無事，並互相提醒要多保重身體，周法官是司法官26期，他辦案認真，妻子也是法官，夫妻裁判品質佳，在法界頗受好評。

最高法院法官辦公室是單人空間，由於目前各法院案件量多，法官忙著工作，彼此之間已沒有時間與同仁串門子，周法官昏倒第一時間未被發現，今天還好他與同仁有約，昏倒在辦公室時被同仁及時發現，否則可能等到下班後才會有同仁發現。

