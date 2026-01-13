最高法院判關稅政策違法？川普：美國將「完蛋」我們不可能賠得起

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）的大規模全球關稅措施衝擊多國經濟，美國最高法院預計最快14日對川普動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向貿易夥伴課徵全面關稅是否合法做出判決，受到全球矚目。川普今天表示，如果最高法院裁定他的部分關稅政策違法，美國將會「完蛋」。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上發文寫道，如果最高法院判決他主打的經濟政策違法，美國政府將不得不向各家公司退還數千億美元的款項。這還不包括各國和企業為了避開關稅而進行投資，可能要求的「償付」金額。川普強調：「要是把這些投資也算進去，我們談論的可是數兆美元！情況將會一團亂，我們國家幾乎不可能賠得起。」

川普指稱：「換句話說，如果最高法院對涉及國家安全紅利的政策，做出對美國不利的裁決，那我們就完蛋了！」美國最高法院計劃於14日發布裁決意見，而這起於去年11月進行辯論的關稅案，可能列入當天宣判的案件之一。在該案的言詞辯論過程中，大法官似乎對川普動用緊急權力的做法深表懷疑。

6位保守派大法官中的幾位及3位自由派大法官皆質疑，川普所援引的IEEPA是否真的賦予總統徵收關稅的權力。川普先前以此權力對幾乎所有美國貿易夥伴徵收對等關稅，並針對墨西哥、加拿大與中國據稱在非法毒品販運中扮演的特定角色為由加徵關稅，將美國平均有效關稅率提升至自1930年代以來的最高點，他多次警告若這些關稅被撤銷將造成災難性後果。

