大法庭重大裁定 單純偷拍不知情兒少性影像 不構成7年以上重罪

新北市黃姓男子在便利商店等處，偷拍兒少裙底性影像，一審依違反拍攝兒少性影像罪判刑2年、緩刑5年，二審則認定構成「違反本人意願」拍攝兒少性影像罪，加重判4年2月徒刑；經上訴最高法院，承審合議庭認為見解有歧異，提案刑事大法庭。最高法院刑事大法庭今天裁定，行為人未施以強暴、脅迫、藥劑、詐術等行為，單純偷拍兒少性影像，不構成兒童及少年性剝削防制條例7年以上重罪，僅能論處1年以上7年以下有期徒刑。

全案源於民國112年6月間，黃姓男子在新北市書局、便利商店等處，先後6次以手機偷拍不知情的兒少裙底或褲底的性影像，1次得手、其餘5次未遂。

全案起訴後，一審依兒少性剝削防制條例第36條第1項拍攝兒少性影像罪判刑2年，宣告緩刑5年；二審認定構成同條例第36條第3項「違反本人意願」拍攝兒少性影像罪，加重改判4年2月徒刑。

案經上訴最高法院，承審的刑事第七庭採「否定說」，認為不能論以7年以上有期徒刑之罪，只能論處1年以上7年以下有期徒刑的「拍攝兒少性影像」罪，第七庭徵詢其他各庭意見，因見解不一而提案刑事大法庭。

最高法院刑事大法庭今天作出裁定、統一見解，未施以強暴、脅迫、藥劑、詐術等行為，單純偷拍兒少性影像，僅能依兒少性剝削條例第1項，論處1年以上7年以下有期徒刑。

最高法院刑事大法庭的法律爭點是，以不符合強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術的方式偷拍兒少性影像，是否該當兒少性剝削條例第36條第3項，可判處7年以上有期徒刑，還是依同條第1項，論處1年以上7年以下有期徒刑之罪。