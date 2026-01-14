最高法院拖延關稅裁決 有利川普

美國最高法院針對川普政府課徵關稅的合法性審查，已進入外界高度關注的最後階段，原先預期上周作出裁決，但最高法院14日公布的3份報告，仍未就關稅案作出最後裁決。

川普在最高法院可能作出判決前夕的13日遠赴工業城市底特律，參觀當地的福特汽車工廠，汽車產業是關稅政策最大受惠者之一。他不停維護自己政策，堅稱大量數據證實關稅由外國出口商和中間商承擔，且關稅曾讓美國「強而有力」，帶來數百億美元的收入和投資，讓美國赤字下降27%，顯然只有忽視美國利益的人士才會提起訴訟，反對關稅。

先前川普連續多次發文警告，若法院裁定關稅違法，政府就必須向進口商退稅，引發「數千億甚至數兆美元」的財政衝擊，美國「就要完了」。但分析師普遍認為，即使啟動退稅，實際涉及的《國際緊急經濟權力法》IEEPA關稅約為1350億美元，遠低於政治論述的規模。

最高法院的判決將左右川普推動的兩大類關稅政策：一是針對各國實施的「對等關稅」，二是以打擊芬太尼走私為由，對來自大陸、加拿大與墨西哥的部分商品加徵的「芬太尼關稅」。

在法律層面，最高院裁定歸納有三種可能。一是政府全面勝訴，這會顯著擴張行政權對關稅政策掌控。二是政府全面敗訴，進口商可要求退還已繳稅款。第三是折衷，法院可能否定對等關稅，但保留部分與國安相關措施。

《財星》雜誌指出，最高院越是拖延裁決，局面就對川普越有利。摩根大通分析師認為，法界仍預期最高院可能限制使用IEEPA，但歷史顯示，越是影響重大的案件，法院越傾向拖到6月的任期尾聲才定案，到時效性和財政影響日漸消散。

經濟學界亦指出，關稅違法對經濟的實質衝擊可能相當有限。ING首席經濟學家分析，關稅收入雖較去年同期增加2060億美元，但真正源自IEEPA的金額僅1300億美元，占美國經濟的比重並不高，且企業在實務上未必積極追討稅款，實際返還金額可能更低。不過首當其衝者或為債市，因為標普信用評等曾因美國即將進帳的關稅收入，讓美國主權債保持在穩定級。

更關鍵的是，專家普遍認為，即便最高院做出不利裁決，政府仍可能透過其他管道重啟關稅。關稅作為川普的核心政策工具，短期內不太可能完全退場。