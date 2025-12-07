最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院將審理川普政府的徵稅是否違法，如果判定違憲，包括像是好市多等廠商，都可向政府申請退回款項。(美聯社)

針對川普總統是否可動用緊急權力對所有國家課徵對等關稅，聯邦最高法院最快本月就會做出判決，如果裁定此舉不具合法性，如Busy Baby與好市多(Costco)等已對川普政府提出相關控訴的大型企業都將獲得關稅退款。但即使判決對企業有利，如何退款仍充滿不確定性，許多企業因此紛紛採取其他法律行動，以確保能夠獲得退稅。

川普動用1977年聯邦國際緊急經濟權力法(IEEPA)來實施對等關稅是否具有合法性，是最高法院審理重點。美國總統過去動用此一緊急權力主要是針對如中國、伊朗、俄羅斯、北韓等國，或是對恐怖分子與國際罪犯實施經濟制裁，只有川普是利用此一權力來課徵關稅。

華盛頓郵報報導，如果判決川普此舉不具合法性，Busy Baby與好市多都可望獲得關稅退款。由於川普的對等關稅，Busy Baby被迫停止自中國進口商品，因而斷貨，導致該公司一年400萬元的營業額減半。Busy Baby的執行長貝尼克(Beth Benike)表示，川普的對等關稅使公司損失慘重，他們寄望法院的判決與關稅退款能帶來及時雨。

但是即使判決對企業有利，關稅退款也還是充滿不確定性，沒有人知道法院下達的關稅退款令應該如何執行。貝尼克表示他計畫在法院判決之前先至聯邦海關與邊境保護局申請退款，以防川普政府採取「先來先退」的做法。

好市多是全國最大零售業者之一，該公司表示，需要採取其他相關的法律行動來保障關稅退款的權利。好市多本月初向國際貿易法院提起訴訟，表示已依規定繳納2024年全年適用之緊急關稅，但美國海關與邊境保護局即將於2025年12月15日起對其進口報關單進行「最終清算」。一旦報關單完成清算，關稅金額即被永久鎖定，進口商將永久喪失向法院挑戰或申請退稅的權利。

為確保具有關稅退款的資格，已有多家大型企業，如Bumble Bee Foods與Revlon，在最近幾周都已向國際貿易法院提起相同的訴訟。但儘管如此，全國15萬家以上的進口商只有少數直接挑戰川普政府對等關稅。貿易律師墨菲(Ted Murphy)表示：「其實大家都不知道應該如何確保關稅退款的權利。」

