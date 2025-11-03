最高法院法官左腦輕微出血昏倒 臺大醫院對周盈文緊急開刀

最高法院法官周盈文（右）昏到在辦公室，所幸法官助理及時發現緊急送醫，左為剛退休的周盈文妻子、前高院庭長楊絮雲。（圖／報系資料照）

最高法院法官周盈文今天下午突然昏倒在辦公室內，法官助理發現後緊急送往台大醫院救治，據稱可能是高血壓引發左腦輕微出血，還好發現不算晚，周盈文仍有意識，並未昏迷不醒，手腳也能動，台大已進行電腦斷層檢驗，正在開刀房清除腦部出血狀況，目前還算平安。家人都已抵達醫院。今晚術後將送加護病房觀察。

據了解，今天是最高法院分案的日子，周盈文跟法官助理約好下午2點半進行點卷，助理準時依約敲門無人回應，以為周盈文在忙或暫時離開辦公室，助理隔一陣子再度敲門還是沒人回，這與周盈文向來守時的習慣不同，助理覺得奇怪，推門進辦公室，赫然發現周盈文昏倒，地上還有嘔吐物，連忙回報並送醫急救，此時已是3點半，送醫時間不算太晚，台大醫院正全力醫治，希望家屬寬心。

周盈文50年次、現年64歲，司法官訓練所第26期結業，台灣大學法律系畢業，曾任台灣高等法院行政庭長，目前為最高法院刑八庭法官，預計明年1月5日退休；他的太太楊絮雲原為高院庭長，剛於今8月退休。夫妻兩人約好退休後一起遊山玩水，不料周盈文退休前夕突然昏倒送醫，最高法院法官紛紛替他集氣，希望他手術順利，早日康復，好好享受下半場人生。

中華民國法官協會民國113年發起史上頭一次法官集體哀悼行動「白花運動」，強調「過勞的司法，是無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的。」未料，法官過勞問題沒解決，最高法院法官周盈文今日下午被發現在辦公室昏倒，緊急送往台大醫院急救，倒下前他仍在點卷，忙交接新案，疑似壓力大。

