最高法院裁定僅偷拍兒少不適用重刑 網不滿：變態的天堂

新北市一名黃姓男子於書局及便利商店等場所，以手機偷拍未成年人裙底畫面。一審法院判處其2年有期徒刑、緩刑5年，二審則認定符合「違反本人意願」拍攝兒少性影像之構成要件，改判4年2月有期徒刑。案件上訴至最高法院後，承審庭認為各庭見解分歧，最高法院刑事大法庭於今天（4日）做出裁定，認定行為人若僅是偷拍兒少性影像，不符合兒童及少年性剝削防制條例中7年以上重刑規定，僅可依1年以上7年以下有期徒刑論處。

大法庭定調 刑事裁定僅能依1至7年

112年6月期間，黃姓男子於新北市多處公共場所，共計6次以手機偷拍不知情未成年人的裙底或褲底畫面，其中1次成功、另外5次未遂。案件起訴後，一審依據兒少性剝削防制條例第36條第1項拍攝兒少性影像罪名，判處2年徒刑並宣告緩刑5年。二審則認定觸犯同條例第36條第3項「違反本人意願」拍攝兒少性影像罪，加重刑責改判4年2月徒刑。

案件上訴至最高法院後，負責審理的刑事第七庭採取否定說立場，認為不應適用7年以上有期徒刑之規定，僅能以1年以上7年以下有期徒刑的拍攝兒少性影像罪論處。第七庭徵詢其他各庭意見後，因見解存在差異而提交刑事大法庭統一法律見解。

刑事大法庭本案的核心爭點在於，以不符合強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術等方式偷拍兒少性影像，是否適用兒少性剝削條例第36條第3項規定，可處7年以上有期徒刑，或是依照同條第1項規定，論處1年以上7年以下有期徒刑。

刑事大法庭今天作出統一見解裁定，若未施加強暴、脅迫、藥劑、詐術等行為，單純偷拍兒少性影像者，僅能依兒少性剝削條例第36條第1項處以1年以上7年以下有期徒刑。另外，若以引誘等方式偷拍，或以營利為目的而偷拍，則分別適用兒少性剝削條例第2項、第4項規定加重處罰。

大法庭解釋，「未經同意」及「未表達同意」的偷拍行為，並非以強制或違背意願的手段為構成要件，應適用兒少性剝削條例第36條第1項。而同法第3項則是以強暴、脅迫等行為作為加重條件，本質上屬於雙行為犯，除了拍攝兒少性影像外，還必須行為人以壓抑等方式侵害兒少的性隱私自主權，不法程度較高，才能加重處罰。

大法庭指出，偷拍不知情兒少性影像，既未施加強暴、脅迫等行為，也未以其他手段壓抑或妨害兒少的性隱私意思自由，並非兒少性剝削條例第36條第3項所稱「其他違反本人意願之方法」，不能據此論罪。

兒少性剝削條例第36條第1項規定：拍攝、製造、無故重製兒童或少年的性影像、與性相關且客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上100萬元以下罰金。

兒少性剝削條例第36條第3項規定：以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造、無故重製性影像、與性相關且客觀上足以引起性慾或羞恥的圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

刑事大法庭裁定掀輿論風暴 網友質疑司法標準失衡

