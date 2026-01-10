最高法院認定對等關稅違法何解？美官員不擔憂：還有其他法律工具能達到目的

美國最高法院並未在本週五對總統川普關稅法案做出裁決，美國政府官員表示，若最高法院認定對等關稅違法，還有很多其他法律工具能達到目的，譬如提高關稅的《第301條款》是考慮選項之一，也在研究《貿易法》第122條。

綜合外媒報導，美國最高法院周五只發布一項刑事程序技術性案件的裁決，沒有處理關稅案，市場持續觀望。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周五在《CNBC》「Squawk on the Street」節目上透露，周四晚間白宮高層開了大會，討論萬一最高法院認定《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 關稅違法，下一步要怎麼辦？

哈塞特表示，還有很多其他法律工具，可以複製美國跟其他國家談好的協議內容，而且基本上馬上就能執行，「我們預期會贏，但如果輸了，我們知道還有其他辦法達到一樣的目的。」

哈塞特並在另一節目上指出，第301條款是考慮的選項之一，但這條路通常比用緊急法更花時間。官員也在研究《貿易法》第122條，這條法律允許總統單方面課稅，不過有時間和稅率的限制。

「301條款」是美國《1974年貿易法》第301條的簡稱，授權美國總統對被認定為採取不公平貿易行為的國家或地區，採取包括提高關稅、限制進口配額等保護措施，以維護美國國內產業利益。該條款允許美國在未必經過多邊機制（如WTO）授權的情況下，單方面對外採取貿易報復行動。

