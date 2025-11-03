最高法院難撼動川普關稅 訴訟失敗恐危及國家安全

美國最高法院5日將審理川普政府對等關稅政策的合法性，之前聲稱有義務旁聽判決的美國總統川普，2日改口表示不會出席聽證會，強調如果輸掉這場官司，美國將在未來好幾年被削弱，陷入金融困境。此外，川普自豪關稅替美國帶來財富，但根據最新民調，59％的美國人不贊成川普的工作表現，並將通貨膨脹歸咎於他。

《BBC》報導，如果最高法院認為關稅政策違法，將徹底顛覆川普的貿易策略，包括他4月宣布的對等關稅政策，政府也可能不得不退還部分徵收的數十億美元稅金。川普警告，如果訴訟失敗，將會在貿易談判中束縛他的手腳，並危及國家安全。

川普2日表示，他不會親自出席聽證會，因為他不想造成干擾。他說：「我非常想去…我只是不想做任何事來轉移人們對這個決定重要性的注意力。這無關我個人，而是關乎我們的國家。」

最高法院5日開庭，並在明年6月前作出裁決，但大多數人預計裁決將在1月前公布。富國銀行分析指出，無論最終決定如何，都將影響已經收到約900億美元進口關稅，金額約為今年截至9月關稅收入的一半。川普政府官員警告，如果判決拖到6月，金額可能飆升至1兆美元。

目前美國最高法院9名大法官中，6名是共和黨任命，其中3名更是由川普任命，且史上最高法院也給予白宮在國安問題上一定的轉圜餘地。

另根據《ABC News》報導，民調機構益普索先前進行的調查指出，2/3的美國人認為，國家「嚴重偏離正軌」，約6成的人將目前通貨膨脹歸咎於川普，並有超過6成的人不贊成川普處理關稅、經濟和聯邦政府的方式。

報導指出，儘管距離期中選舉還有1年，但美國民眾對國家狀況、經濟和總統的負面評價，對共和黨在國會選舉投票中來說並非好兆頭。