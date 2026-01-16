最高法院2度發回貪污案！監委揪「4法官重複」籲檢討 司法院：連身條款合憲

監委認「連身條款」背離社會認知，司法院解釋了。廖瑞祥攝



前高雄市環保局長蕭裕正宴請清潔隊員，卻指示參加立委候選人造勢活動可申報加班費案，蕭裕正被依貪污罪判2年確定。監察委員今指出，最高法院第2、3次發回更審時有4法官重複，主張2023年憲法判決「更二連身條款」背離認知籲檢討。司法院回應說，該判決認定「更二連身」及「重大連身」條款合憲，且解釋這上訴三審一般性規定，符合法定法官原則。

監委林郁容、高涌誠指出，高市環保局於2007年12月2日參加選舉造勢大會，據以申請加班，高雄地檢署以虛報加班費為由起訴時任環保局長蕭裕正、視察、清潔隊長、分隊長及班長、隊員等12人。蕭裕正等4人歷經一審無罪、二審有罪、更一審無罪、更二審無罪、更三審有罪後，經最高法院判決確定。

廣告 廣告

監委認為，此案於無罪、有罪判決間徘徊，最高法院第2、3次發回更審要求高院調查不利被告證據，卻出現4名法官重複，凸顯「更二連身條款」未遵守法定法官原則；監委也認為，憲法法庭「112年憲判字第14號判決」背離社會基本事實與庶民大眾認知，宜儘速檢討。

司法院指出，憲法法庭「112年憲判字第14號判決」，均認定最高法院的「更二連身」及「重大連身」條款統統「合憲」，判決理由更詳述，該條款是上訴第三審的「一般性規定」，並未針對特定案件，符合法定法官原則，且沒有違背終審法院應力求重要法律問題形成穩定、一致的法律見解，更有利於裁判品質及結果之正確，且可以提升裁判效率，維護被告速審權。

司法院強調，現行司法實務運作上，也沒有見到因為該條款而指稱「偏頗」或「司法行政不當干預分案」的情形。

法律小辭典：何謂「連身條款」？

1987年，司法院為解決案件來回更迭纏訟的狀況，下令最高法院試辦，如果案件更二審之後再上訴，一律由同一股法官辦理，不管上訴多少次都一樣，除非該股法官調職或退休，這項規定沿用至今，被稱為「連身條款」或「更二連身條款」。最高法院刑事庭也規定，「無期徒刑」或「死刑」等重大案件也連身的「重大案件連身條款」。

包括黃春棋在內的35名死囚，曾以分案規定造成「不公平審判」為由，集體聲請釋憲，但憲法法庭於2023年8月14日做出「112年憲判字第14號判決」，認定兩項條款均合憲，未違反《憲法》法定法官原則及保障訴訟權的意旨，最高法院也有權制定自己的分案規則，符合《憲法》權力分立原則。

更多太報報導

王夢麟酒駕遭起訴 本人親回「我逞強了」：還以為自己4、50歲

驚傳尾牙逼穿女僕裝、強拉女同事手跳舞 嗶嗶嗶！涉性騷

欠稅450萬竟隱匿千萬資產 3C公司負責人遭管收1天 速繳百萬換自由