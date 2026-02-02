最高省1萬多！洗碗機、掃地機器人、洗衣機、氣炸鍋，讓家事自動消失的秘密
如果家裡偶爾有低氣壓，八成不是感情出問題，是家事太多在惱人。碗盤堆著、衣服等洗、地板一踩全是灰，這些小事每天都在偷走耐心。直到洗碗機接手油膩戰場、洗脫烘搞定全家的衣服、掃拖機器人天天巡邏地板，氣炸鍋和水波爐撐住晚餐品質，廚餘就靠廚餘機收拾，你才會發現——原來生活可以這麼順。
這次推薦8台家事神隊友，他們不只是冷冰冰的機器，而是實實在在可以擋掉爭吵、撐住家庭和諧的好夥伴。 更重要的是，這8台剛好都在限時特惠中，最多可以省1萬多，趁這次把家事神隊友帶回家，讓全家放鬆又開心。
💥家事神隊友7折起 家庭和諧靠它們💥
1. 現省8千3！【BOSCH 博世】13人份 獨立式洗碗機 含基本安裝 (SMS6HAW10X)
原價$49,800 ↘ 1/1~2/28快閃價$41,500
現省8千3 點我撿便宜
現省8千3！家庭衝突排行榜前三名，洗碗永遠在榜上，而博世BOSCH洗碗機就是來終結這個排行榜的。13人份大容量，一餐煮完全部丟進去都沒問題，高溫清洗連油膩鍋具都可以變得乾乾淨淨。比人用雙手洗得還亮，而且還省水又安靜。從今以後不用再討論誰負責洗碗，因為答案永遠只有一個，交給博世BOSCH洗碗機，一切天下太平。而且現在現砍8千3，一省就省超多，開始用了之後，絕對會忍不住誇獎自己，真的好會買。
2.下殺75折！Glolux 2.5L節能微型廚餘機
原價$7,990 ↘ 1/1~2/28快閃價$5,990
下殺75折 點我撿便宜
廚餘味道一出現，家庭和諧指數直接下降。這台微型廚餘機，把廚餘變乾、變小、變不臭。這台廚餘機很適合小家庭或公寓家庭，體積小、不吵、又省電。少了廚房異味，就連下廚心情都會變好。廚餘機就是屬於那種，默默卻很重要的家事神隊友。趁限時下殺75折開始用，生活品質大大改善。
3.限時下殺！SAMPO聲寶 洗脫烘變頻滾筒洗衣機 10公斤抑菌蒸能洗 含基本安裝+舊機回收
原價$14,000 ↘ 1/1~2/28快閃價$13,300
限時下殺 點我帶回家
洗衣服最容易吵的就是「誰負責曬？」、「誰忘記曬？」。這時候的和事佬就是它，聲寶滾筒洗衣機，洗脫烘一次搞定，洗完就乾，還有抑菌蒸洗，衣服聞起來超清爽，還不會有悶臭味。10公斤容量對家庭來說很剛好，重點是操作簡單，即使長輩操作也不會出錯。趁現在限時下殺，擁有這台聲寶滾筒洗衣機，洗衣、曬衣這件事，終於不用再吵了。
4.限時84折！LG滾筒洗衣機 13公斤蒸洗脫WiFi (獨家送好禮)
原價$30,900 ↘ 1/1~2/28快閃價$25,800
限時84折 點我帶回家
家事分工終結者就是它，LG滾筒洗衣機。家中的智慧派代表。13公斤大容量，棉被、外套一次丟，另外還有蒸洗功能，對過敏族超友善。再加上WiFi遠端操控，隨時都能輕鬆啟動，不用互相提醒。當洗衣變成一件不用盯、不用吵的事，家庭氛圍直直往上衝。更讚的是，剛好現在下殺84折，比平常便宜$5000，趁機入手，全家都開心。
5.下殺31折！美國iRobot掃拖機器人 Roomba Combo Essential 迷你黑
原價$19,880 ↘ 1/28快閃價$5,999
下殺31折 點我搶便宜
下殺31折！一省就省快1萬4，超瘋狂。掃拖合一，一次解決。頭髮、灰塵、腳印，只要出現就一定會有人念，很多家庭的摩擦，都是從地板開始的。有關地板這件事，交給這台掃地機器人就對了，掃地、拖地一次解決，每天自動跑，讓地板隨時維持在一個完美無瑕的狀態。體積小、不佔空間，操作也很直覺，用過就知道，家事神隊友這個名字給iRobot掃拖機器人，當之無愧。最重要的是，居然剛好限時下殺31折，一下就省快1萬4，太誇張了，原價快2萬，現在居然5千多就有了，當然要手刀拿下，擁有它不只全家開心，錢包也笑嘻嘻。
6.下殺91折！Dyson 戴森 PencilVac Fluffycones SV50 鉛筆/筆型吸塵器
原價$21,900 ↘ 1/1~2/28快閃價$19,900
下殺91折 點我搶便宜
號稱拿起來就會想用的吸塵器。很多時候是吸塵器太重太麻煩，真的會讓人失去打掃的念頭。這台戴森吸塵器輕的誇張，單手拿、單手吸，輕輕鬆鬆。看到地上有屑屑，輕輕拿起Dyson吸塵器，瞬間就解決。趁限時優惠，Dyson吸塵器現省$2000入手，打掃變得超簡單，惱人家事不再惱人。
7.現省$3000！【Philips 飛利浦】星視界透視海星氣炸 7.2L(NA341/10)
原價$11,990 ↘ 1/1~2/28快閃價$8,990
現省$3000 點我帶回家
不是每個家都有一個愛下廚的人，但三餐還是都得每天出現在飯桌。飛利浦氣炸鍋就是專門給，不太會煮但不想亂吃的人準備的。食材放進飛利浦氣炸鍋、時間一轉，就能去洗澡、滑手機，剩下的交給它。另外透視窗隨時看得到食物狀態，不用憑感覺猜，超方便。容量夠大，一次就能端出全家的份量，就連不會下廚的人，都能輕鬆完成一餐。限時特惠現省$3000，搬一台飛利浦氣炸鍋回家，每個家庭成員都會拍手叫好。
8.現省1萬多！SHARP夏普 水波爐 HEALSIO 旗艦款
原價$38,900↘ 1/28快閃價$28,800
限時72折 點我帶回家
一省就省1萬多，甚至一台抵多台，微波、烤箱、蒸氣、氣炸全部合體，超省廚房空間。很多人聽過水波爐，但不知道它厲害在哪。簡單來說，水波爐不是只用微波加熱，而是利用水蒸氣把食物慢慢加熱，加熱得更均勻。差別就在於，食物不容易乾、不會外熱內冷。這台夏普水波爐，把蒸、烤、微波一次整合，忙的時候丟進去就好。料理成功率超高，還省時又省力，做飯不再是壓力，而是有夏普水波爐幫忙分擔，家庭和諧當然好的不得了。更何況正好現在下殺72折，一下就省1萬多，不只全家笑開懷，就連錢包都笑嘻嘻。
