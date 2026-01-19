最高竟只判2年？中國黑幫收購台灣護照 1本36萬牟暴利4人遭逮

宜蘭地檢署指揮專案小組，日前調查發現，有犯罪集團看準台灣護照的便利性，非法販賣台灣的護照牟利。（護照示意圖） 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 台灣護照相當便利，在國際上享有上百個國家入境免簽的優勢。宜蘭地檢署指揮專案小組日前調查發現，有被中國黑幫控制的台灣犯罪集團，鎖定經濟弱勢民眾收購護照，再以高達20倍，約36萬台幣的價格轉賣給中國籍人士，作為掩飾身分遊走各國的「隱身符」，最近檢方針對負責收購的4名主嫌求處1至2年的有期徒刑。

宜蘭地檢署指揮專案小組日前調查發現，這此事件的幕後集團為中國福建省的黑幫「福青幫」。中國黑幫勾結台灣犯罪組織收購台灣護照， 2024年3月陸續收網，出售護照6名被告在同年7月，遭宜蘭地院判處3月到6月有期徒刑。

至於4名收購被告則是最近判刑，其中主嫌鄭子娟、賴柏強涉參與犯罪組織罪、共同犯買賣護照罪、以護照抵充債權罪，分別被判2年及2年2月；沈東池、林禹丞共同犯買賣護照罪，判刑1年4月與1年2月，獲緩刑3年，且需向公庫支付20萬元。至於主謀何財龍因人仍在中國未到案，法院將另行審結。

根據檢警的調查指出，案件核心人物為47歲的中國籍配偶鄭子娟，早年來台結婚取得身分證後離婚，返回中國與前夫何財龍復婚，2人隨即被當地黑幫吸收，並在2023年7、8月間，夥同32歲台籍男子賴柏強，在台灣成立「護照收購集團」，並招募成員沈東池、林禹丞加入，整個集團均聽命於身在中國的何財龍及1名綽號「八戒」的男子隔海遙控。

鄭子娟等人會在宜蘭地區以每本新台幣6,000元至1萬元不等的價格，或以抵銷債務的方式向弱勢族群收購護照，在依照中國上線的指示，透過國際快遞將護照寄往希臘、印尼等國，每成功寄出1本護照，何財龍便會發放1萬7,000元酬勞給台灣端的收購團夥。

而人蛇集團在海外則以1本1萬歐元(約合新台幣36萬元)的天價，轉賣給有特殊需求的中國客戶，從中牟取高達20倍的暴利。偵辦期間一度傳出有近50本護照外流，經檢方層層過濾，確認至少有14本台灣護照已被收購並寄往國外。

