最高罰1.8萬！ 雲林科技執法去年開出近10萬張罰單 「測速王」換這裡

雲林縣去年「測速王」在145縣道32K土庫段，開出8529張罰單。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣警察局統計，去年1至12月科技執法取締件數共計9萬7469件，以超速最多，「測速王」在145縣道32K土庫段，共取締8529件，限速60公里，因道路寬敞筆直，稍不注意就超速，設置才1年多，甚至有車主收到多張罰單。

有鑑造成重大傷亡事故主要原因是超速、闖紅燈，雲林縣警察局這幾年針對縣轄內易肇事、危險路口建置多功能交通違規科技執法設備，取締超速、闖紅燈、未禮讓行人等違規行為，去年科技執法共計取締9萬7469件，比前年7萬1616件，多了2萬多件。

取締件數前5名地點如下，第1名145縣道32K土庫段8529件、第2名台61線246K+100M口湖段5741件、第3名台61線226K+850M台西段5068件、第4名157縣道2K+130M大埤段4943件、第5名台19線66K+600M北港僑美國小前4135件。

另縣警局去年底新建置5處固定式測速照相科技執法設備，分別在158甲縣道14K+70M土庫馬光國小後門、台61線223K麥寮段、雲24鄉道西螺森活武樹園區前、160縣道6K+850M四湖中山西路前、台3線247K+450M斗六榴中派出所前，將在今年3月15日開始執法取締。

雲林縣警察局交通隊表示，一般道路超速違規罰鍰1200元至2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰1萬2000元至1萬8000元，十次車禍九次快，車速過快遇有緊急狀況反應時間不足、視野範圍縮小、煞車距離延長，設置科技設備取締違規，主要目的為防制交通事故發生，呼籲駕駛人注意行車速度及遵守交通規則。

